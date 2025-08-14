Hit या Flop…आ गया ऋतिक रोशन की वॉर 2 का फर्स्ट रिव्यू…कियारा और Jr NTR के एक्शन ने जीत लिया लोगों का दिल!

War 2 Review and Release: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की ‘वॉर 2’ भारत और अमेरिका के सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। पहले दिन के पहले शो को लेकर इतना उत्साह है कि सुबह 4 बजे से ही स्क्रीनिंग शुरू हो गई और दो दमदार सितारों की जोड़ी का जश्न मनाने के लिए फैंस की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी।

एक्शन और ड्रामा से भरपूर ‘वॉर 2’ का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है। इस फिल्म में कियारा आडवाणी और आशुतोष राणा भी दमदार किरदार में नजर आने वाले हैं। वॉर 2 को दर्शकों की ओर से ज़बरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है। रिलीज़ के बाद प्रशंसकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कई लोगों ने फिल्म के ज़बरदस्त एक्शन सीन्स और स्टार-स्टडेड कास्ट की तारीफ़ की है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह अपनी पिछली फ़िल्म से उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती।

एक फैन ने लिखा, “मैं तो बस निःशब्द रह गया, क्या फिल्म है वॉर2, एक भी पल नीरस नहीं, अंत तक भरपूर एक्शन। ऋतिक रोशन आपसे नज़रें नहीं हटा पा रहा हूं। दोनों के के किरदार में देखकर बहुत मज़ा आया। थिएटर में ज़रूर देखें। ब्लॉकबस्टर फ़िल्म बन रही है।”

I’m just left speechless, what a movie #War2 never a dull moment, full action packed until the end. @iHrithik couldn’t take my eyes off you. #HrithikRoshan #JrNTR enjoyed seeing him in his role.

Must watch movie in theatre. Blockbuster loading

War2 पूरी तरह से टॉर्चर है। बस तेज़ संगीत और स्लो-मोशन वाली एंट्रीज़, बस। कमज़ोर कहानी, घटिया VFX और अनपेक्षित ट्विस्ट। Hrithik Roshan का अभिनय फीका है; Jr NTR ठीक-ठाक हैं। War2 न सिर्फ़ SpyUni की सबसे घटिया फ़िल्म है, बल्कि हाल के दिनों की सबसे घटिया एक्शन फ़िल्म भी है।

War2 पूरी तरह से टॉर्चर है। बस तेज़ संगीत और स्लो-मोशन वाली एंट्रीज़, बस। कमज़ोर कहानी, घटिया VFX और अनपेक्षित ट्विस्ट। Hrithik Roshan का अभिनय फीका है; Jr NTR ठीक-ठाक हैं। War2 न सिर्फ़ SpyUni की सबसे घटिया फ़िल्म है, बल्कि हाल के दिनों की सबसे घटिया एक्शन फ़िल्म भी है।

Two powerhouses coming together on one screen this is not just a film, it's going to be an experience for audiences across the world.

अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने बधाई देते हुए लिखा- ऋतिक सर, वॉर 2 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दो दमदार कलाकार एक साथ एक ही स्क्रीन पर आ रहे हैं, यह सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं है, बल्कि दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक अनुभव होगा। जूनियर एनटीआर सर की ऊर्जा से लेकर ऋतिक सर के करिश्मे तक, यह मेल वाकई जादू है। आपकी कड़ी मेहनत, जुनून और समर्पण हर फ्रेम में चमकता रहे और भारतीय सिनेमा के लिए नए मानक स्थापित करे।

