Home > मनोरंजन > Hit या Flop…आ गया ऋतिक रोशन की वॉर 2 का फर्स्ट रिव्यू…कियारा और Jr NTR के एक्शन ने जीत लिया लोगों का दिल!

Hit या Flop…आ गया ऋतिक रोशन की वॉर 2 का फर्स्ट रिव्यू…कियारा और Jr NTR के एक्शन ने जीत लिया लोगों का दिल!

War 2 Review and Release: आखिरकार इंतज़ार खत्म हुआ क्योंकि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की एक्शन फिल्म 'वॉर 2' आज सिनेमाघरों में धूम मचाने के लिए तैयार है। वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स के इस नए अध्याय ने पूरे देश में जश्न का माहौल बना दिया है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 14, 2025 09:22:00 IST

War 2 Review and Release:
War 2 Review and Release:

War 2 Review and Release: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की ‘वॉर 2’ भारत और अमेरिका के सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। पहले दिन के पहले शो को लेकर इतना उत्साह है कि सुबह 4 बजे से ही स्क्रीनिंग शुरू हो गई और दो दमदार सितारों की जोड़ी का जश्न मनाने के लिए फैंस की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी।

एक्शन और ड्रामा से भरपूर ‘वॉर 2’ का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है। इस फिल्म में कियारा आडवाणी और आशुतोष राणा भी दमदार किरदार में नजर आने वाले हैं। वॉर 2 को दर्शकों की ओर से ज़बरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है। रिलीज़ के बाद प्रशंसकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कई लोगों ने फिल्म के ज़बरदस्त एक्शन सीन्स और स्टार-स्टडेड कास्ट की तारीफ़ की है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह अपनी पिछली फ़िल्म से उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती।

एक फैन ने लिखा, “मैं तो बस निःशब्द रह गया, क्या फिल्म है वॉर2, एक भी पल नीरस नहीं, अंत तक भरपूर एक्शन। ऋतिक रोशन  आपसे नज़रें नहीं हटा पा रहा हूं। दोनों के के किरदार में देखकर बहुत मज़ा आया। थिएटर में ज़रूर देखें। ब्लॉकबस्टर फ़िल्म बन रही है।”

War2 पूरी तरह से टॉर्चर है। बस तेज़ संगीत और स्लो-मोशन वाली एंट्रीज़, बस। कमज़ोर कहानी, घटिया VFX और अनपेक्षित ट्विस्ट। Hrithik Roshan का अभिनय फीका है; Jr NTR ठीक-ठाक हैं। War2 न सिर्फ़ SpyUni की सबसे घटिया फ़िल्म है, बल्कि हाल के दिनों की सबसे घटिया एक्शन फ़िल्म भी है। 

अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने बधाई देते हुए लिखा- ऋतिक सर, वॉर 2 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दो दमदार कलाकार एक साथ एक ही स्क्रीन पर आ रहे हैं, यह सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं है, बल्कि दुनिया भर के दर्शकों के लिए एक अनुभव होगा। जूनियर एनटीआर सर की ऊर्जा से लेकर ऋतिक सर के करिश्मे तक, यह मेल वाकई जादू है। आपकी कड़ी मेहनत, जुनून और समर्पण हर फ्रेम में चमकता रहे और भारतीय सिनेमा के लिए नए मानक स्थापित करे। 

फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर रजनीकांत का गदर…टिकट बुक करने से पहले जानें कैसा है फिल्म का पहला रिव्यू?

Tags: war 2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
Hit या Flop…आ गया ऋतिक रोशन की वॉर 2 का फर्स्ट रिव्यू…कियारा और Jr NTR के एक्शन ने जीत लिया लोगों का दिल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Hit या Flop…आ गया ऋतिक रोशन की वॉर 2 का फर्स्ट रिव्यू…कियारा और Jr NTR के एक्शन ने जीत लिया लोगों का दिल!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Hit या Flop…आ गया ऋतिक रोशन की वॉर 2 का फर्स्ट रिव्यू…कियारा और Jr NTR के एक्शन ने जीत लिया लोगों का दिल!
Hit या Flop…आ गया ऋतिक रोशन की वॉर 2 का फर्स्ट रिव्यू…कियारा और Jr NTR के एक्शन ने जीत लिया लोगों का दिल!
Hit या Flop…आ गया ऋतिक रोशन की वॉर 2 का फर्स्ट रिव्यू…कियारा और Jr NTR के एक्शन ने जीत लिया लोगों का दिल!
Hit या Flop…आ गया ऋतिक रोशन की वॉर 2 का फर्स्ट रिव्यू…कियारा और Jr NTR के एक्शन ने जीत लिया लोगों का दिल!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?