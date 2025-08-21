War 2 Box Office Collection: वॉर 2 की निकल गई सारी हवाबाजी, 7वें दिन हुआ मेकर्स को बड़ा नुकसान…ऋतिक रोशन का चार्म पड़ा फीका!

War 2 Box Office Collection Day 7: निर्माता आदित्य चोपड़ा की वाईआरएफ स्पाई फिल्म वॉर को स्पाई यूनिवर्स फ्रैंचाइज़ी में शामिल किया गया। इस सीरीज़ की नई किस्त अयान मुखर्जी की वॉर 2 है, जिसमें ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं। भारत में बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, वॉर 2 को लेकर काफी बज देखने को मिल रहा था, लेकिन कुली के साथ बॉक्स ऑफिस क्लेश में वह पीछे रह गई।

‘वॉर 2’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आखिरकार, रिलीज़ के सातवें दिन, वॉर 2 ने एक था टाइगर की घरेलू कमाई को पीछे छोड़ दिया, जिसने 198.78 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, बुधवार को ‘वॉर 2’ की कमाई और गिर गई। तीनों भाषाओं – हिंदी संस्करण, और डब किए गए तेलुगु व तमिल संस्करण – को मिलाकर केवल 5.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई। सोमवार और मंगलवार को 8.75 करोड़ रुपये और 9 करोड़ रुपये की कमाई के बाद, फिल्म की कमाई में गिरावट जारी रही। फिल्म की कमाई में सबसे ज़्यादा गिरावट सोमवार को आई, जबकि रविवार को 32.65 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी, जो शनिवार की 33.25 करोड़ रुपये की कमाई से मामूली गिरावट थी।

इस दिन की सबसे ज्यादा कमाई