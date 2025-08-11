रिलीज से पहले ही War 2 ने दिखाया अपना दम! चुटकियों में बिक गई 55 हजार से ज्यादा टिकटें…एडवांस बुकिंग में कर ली करोड़ो की कमाई

War 2 Advance Booking: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार हैं। फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। इस फिल्म में ऋतिक और जूनियर एनटीआर दमदार एक्शन अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में कियारा ऋतिक के साथ रोमांस करती नजर आ रही हैं। इस बीच वॉर 2 की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म की जबरदस्त टिकटें बिक रही हैं।

रिलीज से पहले फिल्म ने की करोड़ो की कमाई

वॉर 2 का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फैंस इसके दीवाने हो गए थे। फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर बज बना हुआ है। यह क्रेज एडवांस बुकिंग में भी देखने को मिला। वॉर 2 की एडवांस बुकिंग पहले विदेशो में ओपन हुई थी, लेकिन इंडिया में इसकी शुरूआत हाल ही में हुई है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म अब तक 5.62 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वॉर की अब तक 55 हजार से ज्यादा टिकट्स बिक चुके हैं।

देशभक्ति से भर देंगी ये 5 फिल्में, OTT पर मौजूद हैं ये सुपरहिट फिल्में, स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी पर परिवार के साथ बनाए प्लान

वॉर 2- कुली का बॉक्स ऑफिस क्लेश



वॉर 2 में फैंस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक-दूसरे के साथ भिड़ते नजर आएंगे। ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी का रोमांस भी काफी शानदार है। खास बात है कि फिल्म में कियारा भी एक्शन करती नजर आएंगी। रजनीकांत की फिल्म कुली और वॉर 2 का बॉक्स ऑफिस क्लेश देखने को मिलने वाला है। फिल्म में रजनीकांत का लुक देखने लायक है। अब देखना ये हैं कि कौन सी फिल्म आगे निकलती है और कौन सी पिछड़ती है।

Huma Qureshi ने भाई को बनाया था बॉयफ्रेंड! कपिल के शो में खोला अपना सालों पुराना राज…लोगों के पैरों तले खिसकी जमीन

