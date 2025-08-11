Home > मनोरंजन > रिलीज से पहले ही War 2 ने दिखाया अपना दम! चुटकियों में बिक गई 55 हजार से ज्यादा टिकटें…एडवांस बुकिंग में कर ली करोड़ो की कमाई

रिलीज से पहले ही War 2 ने दिखाया अपना दम! चुटकियों में बिक गई 55 हजार से ज्यादा टिकटें…एडवांस बुकिंग में कर ली करोड़ो की कमाई

War 2 Advance Booking: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म को लेकर लोगों के भीतर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। वहीं वॉर 2 की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 11, 2025 11:22:19 IST

War 2 Advance Booking
War 2 Advance Booking

War 2 Advance Booking: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार हैं। फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। इस फिल्म में ऋतिक और जूनियर एनटीआर दमदार एक्शन अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में कियारा ऋतिक के साथ रोमांस करती नजर आ रही हैं। इस बीच वॉर 2 की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म की जबरदस्त टिकटें बिक रही हैं। 

रिलीज से पहले फिल्म ने की करोड़ो की कमाई 

वॉर 2 का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फैंस इसके दीवाने हो गए थे। फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर बज बना हुआ है। यह क्रेज एडवांस बुकिंग में भी देखने को मिला। वॉर 2 की एडवांस बुकिंग पहले विदेशो में ओपन हुई थी, लेकिन इंडिया में इसकी शुरूआत हाल ही में हुई है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म अब तक 5.62 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वॉर की अब तक 55 हजार से ज्यादा टिकट्स बिक चुके हैं। 

देशभक्ति से भर देंगी ये 5 फिल्में, OTT पर मौजूद हैं ये सुपरहिट फिल्में, स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी पर परिवार के साथ बनाए प्लान

वॉर 2- कुली का बॉक्स ऑफिस क्लेश 

वॉर 2 में फैंस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर एक-दूसरे के साथ भिड़ते नजर आएंगे। ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी का रोमांस भी काफी शानदार है। खास बात है कि फिल्म में कियारा भी एक्शन करती नजर आएंगी। रजनीकांत की फिल्म कुली और वॉर 2 का बॉक्स ऑफिस क्लेश देखने को मिलने वाला है। फिल्म में रजनीकांत का लुक देखने लायक है। अब देखना ये हैं कि कौन सी फिल्म आगे निकलती है और कौन सी पिछड़ती है।  

Huma Qureshi ने भाई को बनाया था बॉयफ्रेंड! कपिल के शो में खोला अपना सालों पुराना राज…लोगों के पैरों तले खिसकी जमीन

Tags: hritik roshanjr ntrwar 2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025

घर पर झट से तैयार करें तुलसी के पत्तों से...

August 10, 2025

बिल्ली के बारे 10 ऐसे मजेदार चीजें, जिसे सुन दंग...

August 10, 2025

कच्चा खजूर vs पका कौन सा है ज्यादा फायदेमंद ?

August 10, 2025

इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं पीनी चाहिए इलायची...

August 10, 2025

मसूरी के आसपास की ये जगहें आपको बना देंगी नेचर...

August 10, 2025
रिलीज से पहले ही War 2 ने दिखाया अपना दम! चुटकियों में बिक गई 55 हजार से ज्यादा टिकटें…एडवांस बुकिंग में कर ली करोड़ो की कमाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

रिलीज से पहले ही War 2 ने दिखाया अपना दम! चुटकियों में बिक गई 55 हजार से ज्यादा टिकटें…एडवांस बुकिंग में कर ली करोड़ो की कमाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रिलीज से पहले ही War 2 ने दिखाया अपना दम! चुटकियों में बिक गई 55 हजार से ज्यादा टिकटें…एडवांस बुकिंग में कर ली करोड़ो की कमाई
रिलीज से पहले ही War 2 ने दिखाया अपना दम! चुटकियों में बिक गई 55 हजार से ज्यादा टिकटें…एडवांस बुकिंग में कर ली करोड़ो की कमाई
रिलीज से पहले ही War 2 ने दिखाया अपना दम! चुटकियों में बिक गई 55 हजार से ज्यादा टिकटें…एडवांस बुकिंग में कर ली करोड़ो की कमाई
रिलीज से पहले ही War 2 ने दिखाया अपना दम! चुटकियों में बिक गई 55 हजार से ज्यादा टिकटें…एडवांस बुकिंग में कर ली करोड़ो की कमाई
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?