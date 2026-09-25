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Vvaan Meaning in Hindi: तमन्ना-सिद्धार्थ की फिल्म The Vvaan का क्या है असली हिंदी नाम? यूजर्स क्यों हो रहे कंन्फ्यूज, जानिए पूरी बात

The Vvaan Movie Meaning in Hindi: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' के अंग्रेजी और हिंदी नाम को लेकर काफी कंन्फ्यूजन है. चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी बात.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 25, 2026 12:53:02 PM IST

द वन फिल्म का हिंदी में असली मतलब
द वन फिल्म का हिंदी में असली मतलब


दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बनी फिल्म The Vvaan: Force of the Forrest आज 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म के नाम को लेकर लोगों में अलग-अलग मत है. कोई इसे द वन कह रहा है, तो कोई इसे द विवान. आखिर क्या है असली नाम और अंग्रेजी स्पेलिंग को लेकर क्या दुविधा है? आइए सब जानते हैं. 

क्या है फिल्म का असली नाम? 

इस फिल्म का अंग्रेजी में नाम The Vvaan: Force of the Forrest. इसलिए लोग इसे हिंदी में द विवान पढ़ रहे हैं. लेकिन Vv को अंग्रेजी में V पढ़ा जाएगा और हिंदी इसे ‘व’. वहीं aan को अंग्रेजी में N, इस हिसाब से इसे हिंदी में ‘न’ पढ़ेंगे. तो फिल्म का असली नाम ‘द वन’ है, नाकि द विवान. आपको बता दें कि फिल्म के मेकर्स ने भी साफ किया कि फिल्म का नाम द वन ही है. 

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क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी की शुरुआत सातवीं शताब्दी से होती है. इसमें देवांचल की कहानी पर फोकस किया गया है, जहां एक वन देवी मंदिर है, जहां सूर्यास्त के बाद कोई नहीं जा सकता है. लेकिन वहां के जो राजा रहते हैं, उन्हें किसी विषम परिस्थिति के कारण वन देवी के मंदिर जाना पड़ता है. इसी के बाद कहानी में असली मोड़ आता है. फिर कहानी सीधे सातवीं शताब्दी से वर्तमान में आ जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया पति-पत्नी हैं और वो मुंबई में रहते हैं. दोनों की कोई संतान नहीं है, जिस वजह से वो पैसा इकट्ठा करके IVF कराना चाहते हैं. इसी दौरान सिद्धार्थ का किरदार चाहता है कि उसे ऑफिस से छुट्टी मिल जाए, तो वह गोवा चला जाए. लेकिन सभी कहते हैं कि छुट्टी मिलने पर वह छठ मनाने के लिए अपने घर जाए. इत्तेफाक से छुट्टी मिल जाती हैं, दोनों पति-पत्नी छठ मनाने गांव जाते हैं. हालांकि, सिद्धार्थ को भगवान पर ज्यादा विश्वास नहीं रहता है. फिर गांव जाने के बाद असली कहानी शुरू होती है. 

फिल्म के बारे में 

दीपक कुमार मिश्रा के डायरेक्शन में बनी ‘द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट’ में सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया लीड रोल में हैं. इसके अलावा सुनील ग्रोवर, श्वेता त्रिपाठी जैसे कलाकार भी मौजूद हैं. फिल्म में लोककथा, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, मिस्ट्री, रोमांस, एक्शन और एडवेंचर का मिक्स है.

यह खबर भी पढ़ें: The Vvaan Review: देवांचल के जंगल का रहस्य जान पाए सिद्धार्थ मल्होत्रा या हो गए गुम? ‘द वन’ में सुनील ग्रोवर ने खींचा ध्यान, पढ़ें…

Tags: the vvaan meaning in hindithe vvaan movie
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