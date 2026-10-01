The Vvaan Box Office Collection: छठी मैया की कृपा या दर्शकों का प्यार? Sidharth-Tamannaah की फिल्म ने पार किया 49 करोड़ का आंकड़ा

The Vvaan Box Office Collection Day 6: सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया की फैंटेसी हॉरर-थ्रिलर ने मिले-जुले रिव्यू और कई दूसरी रिलीज़ से कॉम्पिटिशन के बावजूद अपने पहले हफ्ते में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. ₹8 करोड़ से ओपनिंग के बाद, फिल्म ने वीकेंड में ग्रोथ देखी और अब ये अपने पहले हफ्ते को मजबूती से खत्म करने के लिए तैयार है. यह अब डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर ₹50 करोड़ के मार्क से बस कुछ लाख कम है.

द ववन बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

तरण आदर्श ने बताया कि द ववन पहले हफ़्ते में स्थिर रही. उन्होंने X पर लिखा, “द ववन वीक 1 में ₹50 करोड़ का मार्क छूने के लिए पूरी तरह तैयार है, इस तरह यह एक सक्सेस स्टोरी बनकर उभरी है. फ़िल्म मंगलवार को भी सुपर-स्टेडी रही, जिसे डिस्काउंटेड टिकट रेट से एक्स्ट्रा पुश मिला. द ववन को मास सर्किट में अच्छी पहचान मिली है, जिसने वीकडेज़ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना जारी रखा है.’ हफ़्ता 2 बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ज़बरदस्त #DrishyamTheConclusion सिनेमाघरों में आ रही है. हालांकि, शुक्रवार को छुट्टी होने की वजह से यह पक्का हो जाएगा कि कड़े कॉम्पिटिशन के बावजूद #TheVvaan अच्छा परफॉर्म करती रहेगी.’

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आखिर कितनी हुई बढ़त

Sacnilk के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, Vvaan Force of the Forrest ने बुधवार को ₹4.35 करोड़ जमा किए हैं. यह मंगलवार के ₹6 करोड़ से कम है, और फिल्म की अब तक की सबसे कम एक दिन की कमाई है. नानी की The Paradise, और Marvel की दोबारा रिलीज़ Avengers Endgame Encore जैसी कई रिलीज़ से कड़े कॉम्पिटिशन के बावजूद फिल्म ने अपनी जगह बनाए रखी. फिल्म ने ₹8 करोड़ से ओपनिंग की और रविवार को ₹14.35 करोड़ कमाए. फिल्म का टोटल कलेक्शन अब ₹49.20 करोड़ हो गया है.

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