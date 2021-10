Vo Tera Tha-Tera Hi Rahega

नई दिल्ली. Vo Tera Tha- Tera Hi Rahega सिद्धार्थ शुक्ला के लिए शहनाज़ गिल की श्रद्धांजलि: अभिनेता और गायिका शहनाज़ गिल ने आखिरकार अपने अफवाह प्रेमी सिद्धार्थ शुक्ला के दुखद निधन के बाद एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने अपने प्रिय मित्र को श्रद्धांजलि देने की घोषणा की जो शुक्रवार को दोपहर 12 बजे रिलीज होगी। ‘तू यहीं है’ शीर्षक से श्रद्धांजलि में शहनाज़ और सिद्धार्थ को एक साथ अपने दिलों को हंसते हुए दिखाया गया, और उन मिलियन-डॉलर की मुस्कान बिखेरते हुए दिखाया गया।

शहनाज के इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद फैंस ने उन पर प्यार बरसाने लगे

शहनाज के इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद फैंस ने उन पर प्यार बरसाने में जरा भी देर नहीं की। अधिकांश प्रशंसकों को उस लोकप्रिय पंक्ति की याद आ गई जो शहनाज़ ने बिग बॉस 13 में अपने कार्यकाल के दौरान सिद्धार्थ के लिए इस्तेमाल की थी। “तू मेरा है,” ने एक बार शहनाज़ को कहा था और यही वह है जो वह गुरुवार को अपने पोस्ट को कैप्शन देती थी।

शहनाज़ के प्रशंसक और सभी सिडनाज़ियन भावुक हो गए क्योंकि उन्होंने खुद शहनाज़ से अपनी पसंदीदा जोड़ी को श्रद्धांजलि दी। प्रशंसकों ने सामूहिक मंदी का अनुभव किया और लिखा, “वो तेरा था शहनाज़ या हम तेरा ही रहेगा”। देखें कि सिडनाज़ के प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर शहनाज़ का कैसे स्वागत किया.

Sid tu shehnaaz ka hai aur Shehnaaz ka hi rahega………… #Sidnaaz #SidharthShukIa #ShehnaazGill 💘💪💪💪💓Your Love for Him is your Power kudiye….Ne Strong,Be Wise, be Positive and be with your family only, don't trust anyone,trust yourself and your family.🤘😘 — Savi Suri (@suri_saavi) October 28, 2021

Sana, tujhe pata hai meine ye exact cheez boli thi ki jab bhi tu wapis ayegi na, tu ye hee dalegi Sid ke pic ke saath ki 'tu mera hai aur hamesha mera rahega.' 😊 I wish I didn't know you both so well Sana coz hurt shayad kam hoti, dard shayad kam hoti. 😣 — A (SidBoo ✨) 🤙🏼 (@BiggBossTw) October 28, 2021

This is the surprise guys !! I’ve heard this song and it’s magical and so pure and straight from #ShehnaazGill heart !! I’m sure you will fall in love again with #SidNaaz !! #SidharthShukla #SidHearts #Shehnaazains pic.twitter.com/GrPCyK1B9t — RJ Karan (@RJKaran911) October 28, 2021

