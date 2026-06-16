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बाप ईसाई और मां हिंदू! इस एक्टर ने इस्लाम कुबूल कर मिस्र की लड़की से किया निकाह; पहली पत्नी को दे चुके तलाक; जानें कौन

Vivian Dsena Religion: टीवी के बड़े स्टार बनने से पहले, विवियन डीसेना ने एक मॉडल के तौर पर शुरुआत की थी और 2007 में ग्लैडरेग्स मैनहंट कॉन्टेस्ट के टॉप फाइनलिस्ट में शामिल थे. टीवी पर मशहूर होने से पहले उन्होंने 2008 में 'कसम से' सीरियल से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.

By: Heena Khan | Published: June 16, 2026 10:57:13 AM IST

Vivian Dsena
Vivian Dsena


Vivian Dsena Religion: टीवी के बड़े स्टार बनने से पहले, विवियन डीसेना ने एक मॉडल के तौर पर शुरुआत की थी और 2007 में ग्लैडरेग्स मैनहंट कॉन्टेस्ट के टॉप फाइनलिस्ट में शामिल थे. टीवी पर मशहूर होने से पहले उन्होंने 2008 में ‘कसम से’ सीरियल से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. विवियन को असली पहचान ‘प्यार की ये एक कहानी’ से मिली, जिसमें उन्होंने वैम्पायर अभय रायचंद का रोल निभाया था. इस सुपरनैचुरल ड्रामा ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया और उनके बहुत सारे वफादार फैंस बन गए.

पहले को-स्टार से रचाई शादी 

‘प्यार की ये एक कहानी’ के सेट पर ही विवियन की मुलाकात अपनी को-स्टार वाहबिज दोराबजी से हुई थी. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री जल्द ही असल ज़िंदगी के रोमांस में बदल गई. कई सालों तक डेटिंग करने के बाद, विवियन और वाहबिज ने 2013 में शादी कर ली. उस समय, वे टीवी के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी जोड़ों में से एक थे.

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मिस्र की लड़की से किया निकाह 

हालांकि, यह शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली. यह जोड़ा 2016 में अलग हो गया और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद दिसंबर 2021 में उनका तलाक आधिकारिक तौर पर हो गया. 2018 में, काम के सिलसिले में विवियन की मुलाकात मिस्र की पत्रकार नूरन अली से हुई. वाहबिज से अलग होने के बाद उनका रिश्ता आगे बढ़ा और आखिरकार शादी में बदल गया. विवियन ने 2022 में एक प्राइवेट सेरेमनी में नूरन अली से शादी की. एक्टर ने शुरुआत में अपनी शादी को लाइमलाइट से दूर रखा और 2023 में इसे सबके सामने ज़ाहिर किया. आज विवियन की ज़िंदगी परिवार और टेलीविज़न के इर्द-गिर्द घूमती है. वह और नूरान माता-पिता हैं, और ‘मधुबाला’, ‘शक्ति’ और ‘बिग बॉस 18’ जैसे हिट शो के बाद भी यह एक्टर हिंदी टेलीविज़न के सबसे जाने-माने चेहरों में से एक बना हुआ है.

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Tags: vivian dsena
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