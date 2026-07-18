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पहली फिल्म से रातोंरात मिली पहचान, ईलू-ईलू गाने के बाद युवाओं के बने फेवरेट, अब कहां है ये एक्टर?

90 के दशक में एक एक्टर आया, जिसने काफी नाम कमाया. उसकी मुस्कान देखकर लड़कियां कायल हो जाती थीं. उनका मासूम सा चेहरा आज भी लोगों के जहन में है. आइए जानते हैं कि वो एक्टर अब कहां है.

By: Deepika Pandey | Published: July 18, 2026 5:53:34 PM IST

एक्टर विवेक मुशरानी की कहानी
एक्टर विवेक मुशरानी की कहानी


Vivek Mushran Story: 90 के दशक में एक ऐसा हीरो आया, जिसने अपनी पहली ही फिल्म से लाखों दिल जीत लिए. मासूम मुस्कान, सादगी भरा अंदाज और स्क्रीन पर जबरदस्त मौजूदगी… लोग उसे देखते ही उसके दीवाने हो गए. फिल्म का एक गाना इतना सुपरहिट हुआ कि आज भी लोग उसे गुनगुनाते हैं. यह अभिनेता हैं विवेक मुशरान, जिन्हें आज भी ज्यादातर लोग ‘इलू-इलू’ वाले हीरो के नाम से याद करते हैं. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में चमकने के बाद उन्होंने टीवी और अब OTT पर भी अपनी अलग पहचान बना ली है.

पहली फिल्म ने बदल दी जिंदगी

साल 1991 में विवेक मुशरान ने सुभाष घई की फिल्म ‘सौदागर’ से बॉलीवुड में कदम रखा. यह कोई आम डेब्यू नहीं था. फिल्म में हिंदी सिनेमा के दो दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार और राज कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे. इतनी बड़ी स्टारकास्ट के बीच एक नए चेहरे के लिए पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन विवेक ने यह कर दिखाया. फिल्म में उन्होंने ‘वासु’ का किरदार निभाया, जो मनीषा कोइराला के किरदार ‘राधा’ से प्यार करता है. उनकी मासूम एक्टिंग और ‘बॉय नेक्स्ट डोर’ वाली इमेज दर्शकों को खूब पसंद आई. वहीं, फिल्म का सुपरहिट गाना ‘इलू-इलू’ उनकी पहचान बन गया. उस दौर में यह गाना युवाओं की जुबान पर चढ़ गया था और विवेक रातोंरात स्टार बन गए.

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स्टारडम के बाद आई मुश्किलें

‘सौदागर’ की सफलता के बाद विवेक ने कई फिल्मों में काम किया. इनमें ‘फर्स्ट लव लेटर’, ‘सातवां आसमान’, ‘प्रेम दीवाने’, ‘राम जाने’ और ‘अनजाने’ जैसी फिल्में शामिल थीं. हालांकि, इनमें से कोई भी फिल्म उन्हें वैसी सफलता नहीं दिला सकी जैसी पहली फिल्म से मिली थी. जब फिल्मी करियर उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ा, तब उन्होंने हार मानने के बजाय नया रास्ता चुना. उस समय जब बड़े फिल्मी सितारे टीवी पर आने से बचते थे, विवेक ने छोटे पर्दे की ओर कदम बढ़ाया.

टीवी पर बन गए हर घर का चेहरा

विवेक मुशरान का सबसे यादगार टीवी किरदार रहा ‘सोन परी’. इस मशहूर बच्चों के शो में उन्होंने फ्रूटी के पिता ‘रोहित’ का रोल निभाया था. एक जिम्मेदार और सिंगल फादर के रूप में उनकी सादगी और भावनात्मक अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया. बच्चे हों या बड़े, हर किसी ने इस किरदार को खूब पसंद किया. यही वजह रही कि विवेक फिर से घर-घर में पहचाने जाने लगे.

बड़े पर्दे से OTT तक का सफर

टीवी के साथ-साथ विवेक फिल्मों में भी छोटे लेकिन असरदार रोल निभाते रहे. इम्तियाज अली की ‘तमाशा’ और ‘वीरे दी वेडिंग’ जैसी फिल्मों में उनकी मौजूदगी को सराहा गया. इसके बाद उन्होंने OTT की दुनिया में भी खुद को साबित किया. नेटफ्लिक्स की ‘माई’, सोनीलिव की ‘डॉ. अरोड़ा’ और कोर्टरूम कॉमेडी ‘मामला लीगल है’ में उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर दिखाया कि एक अच्छा अभिनेता समय के साथ खुद को बदलना जानता है.

आखिरी बार कहां नजर आए एक्टर?

विवेक को आखिरी बार 2025 में आई एविएशन कॉमेडी सीरीज ‘ज्यादा मत उड़’ में देखा गया, जहां उन्होंने सतीश खुराना का किरदार निभाया. आज भले ही उन्हें लोग ‘इलू-इलू’ गाने से याद करते हों, लेकिन उन्होंने अपने करियर में यह साबित कर दिया कि असली कलाकार वही है, जो हर दौर के साथ खुद को नए अंदाज में ढाल ले.

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