The Bengal Files ने पकड़ी रफ्तार, फिर भी टाइगर की ‘बागी 4’ से खा गई मात, देखें कैसा रहा फिल्म का कलेक्शन?

‘The Bengal Files’ Box Office collection day 2: विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की चर्चित फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ (The Bengal Files) आखिरकार 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को टाइगर श्रॉफ (tiger shroff) की धमाकेदार एक्शन फिल्म ‘बागी 4’ (Baaghi 4) से सीधी टक्कर भी मिली। हालांकि फिल्म की शुरुआत मामूली रही, लेकिन इसने दूसरे दिन बढ़त हासिल की है। फिल्म ने बीते दो दिनों में ठिक-ठाक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है।

‘द बंगाल फाइल्स’ का शुरूआती कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक शुरुआती अनुमानों के अनुसार, ‘द बंगाल फाइल्स’ ने पहले दिन 1.75 करोड़ रुपये और दूसरे दिन 2.25 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसकी कुल कमाई केवल दो दिनों में 4 करोड़ रुपये हो गई। शुरुआती दिन की तुलना में दूसरे दिन मामूली बढ़त देखने को मिली है। लोगों का मानना है कि अगर सकारात्मक प्रचार होता है तो फिल्म धीरे-धीरे गति पकड़ सकती है। हालांकि यह कलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन शाम और रात के शो में दर्शकों की संख्या में बढ़ती नजर आई। मेकर्स को उम्मीद है कि दर्शक धीरे-धीरे फिल्म को पसंद करने लगेंगे।

कैसा रहा ‘बागी 4’ का कलेक्शन?

‘द बंगाल फाइल्स’ को टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ से कड़ी टक्कर मिल रही है। एक्शन से भरपूर इस फिल्म ने दूसरे दिन 9 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिससे दो दिनों में इसकी कुल कमाई 21 करोड़ रुपये हो गई है। संजय दत्त, हरनाज़ संधू, सौरभ सचदेवा, उपेंद्र लिमये और सोनम बाजवा जैसे सितारों ने इस फिल्म की कहानी को और भी दमदार बना दिया है।

‘द बंगाल फाइल्स’ की कहानी

‘द बंगाल फाइल्स’ 1940 के दशक की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। यह बंगाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा को दर्शाती है, जो डायरेक्ट एक्शन डे और विनाशकारी नोआखली दंगों के बाद की स्थिति पर केंद्रित है।

