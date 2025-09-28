विशाल जेठवा ने गंवा दिया था कृष्ण का रोल, बोले- ‘रातों की नींद उड़ गई थी’

Vishal Jethwa Krishna Role: अक्सर हम टीवी पर भगवान कृष्ण का रोल निभाने वालों को देखते हैं और सोचते हैं इसे करना कितना आसान होगा. लेकिन, जो एक्टर्स इस तरह की जिम्मेदारी लेते हैं, उन्हें अंदर से कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, ये बात कम नजर आती है. बॉलीवुड और टीवी के अभिनेता विशाल जेठवा (Vishal Jethwa) ने हाल ही में बताया कि उन्हें एक टीवी प्रोजेक्ट में ‘भगवान कृष्ण’ का रोल मिलने वाला था, लेकिन वो मौका उनसे छिन गया.

विशाल बताते हैं कि जब वो इस रोल के बारे में सोचते थे तो पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती थी. उनका दिमाग बस यह सोचता रहता था कि कैसे वो किरदार निभाएंगे, क्या रेक्शन मिलेगा, कैसे लोग उन्हें स्वीकार करेंगे. उनके लिए ये मानो एक सपना बन चुका था. लेकिन, अचानक ये प्रोजेक्ट रद्द हो गया, और वो इस झटके से बहुत दुखी हुए.

एक्टर ने जब कृष्ण का रोल गंवाया

उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्हें बहुत बुरा लगा. जैसे वो चीज जो वो दिल से चाहते थे, वो उनसे छीन ली गई हो. लेकिन, समय के साथ उन्होंने यह भी समझा कि शायद वो रोल न मिलना उनके लिए बुरा नहीं था. क्योंकि अगर वो कर लेते, आज वो उन दूसरे मौके नहीं खोज पाते जो उन्हें मिल रहे हैं.

होमबाउंड को लेकर चर्चा में विशाल

अब विशाल जेठवा फिल्मों और वेब सीरीजों पर ध्यान दे रहे हैं. उनकी नई फिल्म ‘होमबाउंड’ रिलीज हो चुकी है और इसे लेकर भी चर्चा है. उन्होंने यह मान लिया है कि जो भी हुआ, अच्छा ही हुआ. इस तरह की कुर्बानी और समझदारी कई कलाकारों को बड़ी राह दिखाती है.

ऑस्कर 2026 में एंट्री करेगी होमबाउंड

सबसे खास बात यह है कि ‘होमबाउंड’ को भारत की तरफ से ऑस्कर 2026 (Oscar 2026) के लिए ऑफिशियल एंट्री चुना गया है. इस फिल्म में ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर और विशाल जेठवा ने अहम किरदार निभाए हैं. अब ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है. विशाल के लिए ये एक बड़ा मोड़ है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने भगवान कृष्ण का रोल खोने का दर्द झेला और दूसरी तरफ अब उनकी ही फिल्म इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी है.