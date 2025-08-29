Vishal-Sai Dhanshika Engagement: जन्मदिन पर डबल सेलिब्रेशन, साउथ स्टार विशाल ने एक्ट्रेस साईं धंशिका से की सगाई

Tamil Stas Vishal-Sai Dhanshika: साउथ एक्टर इस साल विशाल (South Actor Vishal) के लिए दोहरा जश्न का मौका है। क्योंकि उन्होंने अपने जन्मदिन पर एक्ट्रेस साईं धंशिका (Actress Sai Dhanshika) से सगाई कर ली है। इस निजी समारोह में करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए। यह आयोजन चेन्नई में हुआ। एक्टर ने अपने सोशल हैंडल पर तस्वीरों के साथ यह खबर साझा की। जिसे देखने के बाद दोनों के फैन्स हैरान रह गए हैं।

सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर

विशाल ने अपने एक्स हैंडल पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- मेरे खास जन्मदिन पर शुभकामनाओं और आशीर्वाद के लिए ब्रह्मांड के कोने-कोने से आए आप सभी प्यारे लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज एक्ट्रेस के साथ हुई अपनी सगाई की खुशखबरी अपने परिवारों के साथ साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सकारात्मक और धन्य महसूस कर रहा हूं। हमेशा की तरह आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की कामना करता हूं।

दोनों ने किया अपने रिश्ते का एलान

बता दें कि दोनों के रिश्ते का एलान धंशिका की आने वाली फिल्म योगी दा के ऑडियो लॉन्च के दौरान की गई, जहां विशाल मुख्य अतिथियों में से एक थे। इस खास मौके पर विशाल और धंशिका एक-दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए नज़र आए, जो साफ तौर पर इस खास मौके से बेहद खुश थे। विशाल ने आते ही अपनी मंगेतर को गले लगा लिया और दोनों ने कैमरों के सामने एक शर्मा गए। लेकिन दोनों ने एक साथ कई खास पल बिताए।

कौन है धंशिका?

35 साल साईं धंशिका तमिल सिनेमा की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं। 20 नवंबर, 1989 को तमिलनाडु के तंजावुर में एक्ट्रेस का जन्म हुआ, उन्होंने 2006 में मनाथोडु मझाइकलम से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने मरीना का किरदार निभाया था। अर्पुथन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनके साथ शाम, नित्या दास और मलयालम अभिनेता जयसूर्या नजर आए थे। धंशिका ने बाद में मरनथेन मेइमारनथेन, थिरुडी जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर विशाल कृष्ण रेड्डी आज 29 अगस्त को अपना 48 वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 1977 में हुआ था।

