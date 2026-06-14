VIROSH: चैरिटी कार्यों में जुटे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, तेलंगाना में 180 छात्रों को दी स्कॉलरशिप

अभिनेता विजय देवरकोंडा इन दिनों थुम्मनपेट गांव में हैं. दरअसल यह गाँव उनके पिता का है, जहां विजय और उनकी पत्नी रश्मिका सेलेक्टेड बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान करेंगे.

विजय देवरकोंडा और उनकी पत्नी रश्मिका मंदाना तेलंगाना के थुम्मनपेट गांव का दौरा करके शिक्षा को समर्थन देने की दिशा में एक सार्थक कदम उठा रहे हैं. गांव पहुंचने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके उन्होंने इसकी जानकारी प्रदान की.

विजय का स्पेशल मैसेज

इस कार्यक्रम से पहले, विजय ने X पर छात्रवृत्ति योजना के लिए चयनित छात्रों के नाम शेयर किए. अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा, “हम थुम्मनपेट जा रहे हैं. यह वही छोटा सा गांव है जहां मेरे पिताजी का जन्म हुआ था. फरवरी में, @iamRashmika और मैंने अपने एक छोटे से सपने की शुरुआत की घोषणा की थी. तेलंगाना के अचमपेट मंडल के नौवीं और दसवीं कक्षा के सभी मेहनती छात्रों को पुरस्कृत करने का सपना. यहां उन 180 बच्चों की सूची है जिन्होंने अपने माता-पिता को गौरवान्वित किया है.” इस कार्यक्रम में विजय ने छात्रों और उनके परिवारों से बात की और बताया कि यह पहल उनके दिल के इतने करीब क्यों है.

We are on our way to Thummanpet.

The little village where my Father was born. In February – @iamRashmika and I had announced the beginning of a little dream of ours. To reward all the hardworking students of 9th and 10th grade from Achampet Mandal of Telangana. Here is a… pic.twitter.com/wLNSr4ZZHe — Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) June 14, 2026

आभार व्यक्त करने का तरीका

अभिनेता विजय ने यह भी बताया कि यह पहल उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का उनका तरीका है, जिनका समर्थन उनकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहीं रश्मिका इसे किसी अच्छी चीज की शुरुआत कहती हैं. रश्मिका ने भी इस सभा को संबोधित किया और छात्रों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी. अभिनेत्री ने इस पहल का हिस्सा बनने पर खुशी व्यक्त की और इसके महत्व पर भी प्रकाश डाला.

उन्होंने कहा, “आज हम देवराकोंडा फाउंडेशन के माध्यम से एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं. हमने फैसला किया है कि हम इसकी शुरुआत अचमपेट और थुम्मनपेट से करेंगे, जो हमारे ससुर का गांव है.” बता दें कि रश्मिका इन दिनों अपनी फिल्म ‘कॉकटेल 2’ के प्रमोशन को लेकर भी व्यस्त हैं.