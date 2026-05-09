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VIROSH: बालकनी में साथ नजर आये रश्मिका-विजय, जन्मदिन पर एक्टर के घर के नीचे लगा फैंस का जमावड़ा, एक्टर ने किया लोगों का अभिवादन

Vijay Devarakonda and Rashmika Mandanna: इस साल विजय देवरकोंडा अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं. जन्मदिन के मौके पर उनके हैदराबाद स्थित घर के नीचे फैंस का जमावड़ा लग गया. लोगों को इकठ्ठा हुआ देख रश्मिका-विजय बालकनी पर आये और लोगों का अभिवादन किया.

By: Shivangi Shukla | Published: May 9, 2026 4:16:59 PM IST

बालकनी में साथ नजर आये रश्मिका-विजय
बालकनी में साथ नजर आये रश्मिका-विजय


Vijay Devarakonda and Rashmika Mandanna: इस साल विजय देवरकोंडा अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं. एक्टर के जन्मदिन के मौके पर उनके हैदराबाद स्थित घर के नीचे फैंस का जमावड़ा लग गया. लोगों को इकठ्ठा हुआ देख रश्मिका-विजय बालकनी पर आये और लोगों का अभिवादन किया.

विजय देवरकोंडा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. विजय और रश्मिका के साथ अन्य फैमिली मेंबर्स भी थे. रश्मिका मंदाना भी उनके साथ नजर आईं, जो मुस्कुराती हुई हाथ हिला रही थीं.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

9 मई को विजय देवरकोंडा का जन्मदिन होता है. उनके इस जन्मदिन के अवसर पर कई फैंस उनके घर के नीचे उनकी एक झलक पाने के लिए इकठे हो गए. कुछ समय बाद विजय अपनी पत्नी रश्मिका और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बालकनी में आये और लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ.

इसके अलावा कुछ अन्य वायरल वीडियो क्लिप में विजय देवरकोंडा को अपने प्रशंसकों के साथ जन्मदिन का केक काटते हुए भी दिखाया गया.

विजय-रश्मिका की शादी के बारे में

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने इसी साल शादी की है. उदयपुर में शादी के कुछ दिनों बाद, इस जोड़े ने 4 मार्च को हैदराबाद में अपने उद्योग जगत के दोस्तों के लिए एक रिसेप्शन का आयोजन किया. इसके अलावा शादी के बाद, दंपति ने भारत के कई शहरों में मिठाई बांटने की व्यवस्था की. X पर शेयर किए गए एक संदेश में, दंपति ने लिखा, “इस देश के प्यारे लोगों के लिए. आप हमेशा हमारी यात्राओं और हमारे प्यार का हिस्सा रहे हैं. और आप सभी के साथ अपनी शादी का जश्न मनाना हमें बेहद खुशी देगा. और भारत में हर चीज़ का जश्न कैसे मनाया जाता है? मिठाई और खाने के साथ.”

उन्होंने आगे कहा, “इसलिए 1 मार्च को हम देश भर में प्यार और मिठाइयों से भरे ट्रक भेज रहे हैं ताकि अपने जीवन के इस खास पल को आप सभी के साथ साझा कर सकें. साथ ही, हम देश भर के कई मंदिरों में अन्नदान करेंगे. आप सभी का आशीर्वाद चाहते हैं 🙂 प्यार सहित, विजय और रश्मिका.”

Tags: enteratainmentrashmika vijay
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