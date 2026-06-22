Home > क्रिकेट > करण औजला के गाने ‘विनिंग स्पीच’ पर विराट कोहली ने जमकर किया डांस, इस गाने का है कोहली के पिता से खास कनेक्शन, क्रिकेटर ने खुद किया खुलासा

करण औजला के गाने ‘विनिंग स्पीच’ पर विराट कोहली ने जमकर किया डांस, इस गाने का है कोहली के पिता से खास कनेक्शन, क्रिकेटर ने खुद किया खुलासा

हाल ही में विराट कोहली ने वन8 कार्यक्रम में सिंगर करण औजला के साथ स्टेज शेयर किया और उन्होंने बताया कि औजला के गाने 'विनिंग स्पीच' से उनका खास कनेक्शन है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 22, 2026 8:37:51 AM IST

करण औजला के गाने ‘विनिंग स्पीच’ पर विराट कोहली ने जमकर किया डांस, इस गाने का है कोहली के पिता से खास कनेक्शन, क्रिकेटर ने खुद किया खुलासा


विराट कोहली और करण औजला ने नई दिल्ली में आयोजित भव्य वन8 कार्यक्रम को वहां उपस्थित सभी दर्शकों के लिए यादगार बना दिया. दरअसल इवेंट में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली पंजाबी गायक-रैपर करण औजला के साथ मंच पर आए और उनके हिट गाने ‘विनिंग स्पीच’ पर थिरकने लगे.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस दौरान कोहली ने औजला के प्रति अपनी प्रशंसा और विनिंग स्पीच के साथ अपने व्यक्तिगत जुड़ाव के बारे में खुलकर बात की.

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कोहली ने की करण औजला के गानों की तारीफ 

विराट कोहली ने औजला के गानों की तारीफ करते हुआ कहा, “आप दिल से गाने लिखते हैं, और यह दिखता है. आप अपनी कहानी को भी बयां करते हैं, जो काफी खास है. जिस गाने से मैं सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता हूं, वह है ‘विनिंग स्पीच’.” विराट कोहली ने कहा कि औजला से मिलने से बहुत पहले ही वो उनके गानों के बहुत बड़े फैन थे. उनका और औजला का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

‘विनिंग स्पीच’ का है पिता की याद से खास कनेक्शन 

कोहली ने बताया कि यह गाना उनके लिए इतना ख़ास क्यों है. औजला की कहानी से अपनी कहानी की तुलना करते हुए विराट कोहली ने कम उम्र में अपने पिता को खोने के दर्द को बयां किया. कोहली ने कहा, “यह उनके जीवन के सफर को बयां करता है, और मुझे भी अपने सफर में कुछ समानता महसूस हुई है. मैंने भी कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था. इसलिए, यह गाना मेरे लिए बहुत खास है. मैच खेलने जाने से पहले मैं इसे अक्सर सुनता हूं.”

Tags: Cricketentertainmentkaran aujlavirat kohli
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