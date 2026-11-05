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ऐ कोहली, चौका मार ना… Virat Kohli के बर्थडे पर वायरल हुआ अनुष्का शर्मा का पुराना वीडियो; घर पर कर दी ऐसी डिमांड

Virat Kohli Birthday: विराट कोहली आज, 5 नवंबर को अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं, और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का एक पुराना वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर फिर से सामने आया है, जिसमें फैंस को उनके मज़ेदार रिश्ते की एक झलक मिल रही है.

By: Shristi S | Published: November 5, 2026 10:16:33 PM IST

Virat Kohli के बर्थडे पर वायरल हुआ अनुष्का शर्मा का पुराना वीडियो
Virat Kohli के बर्थडे पर वायरल हुआ अनुष्का शर्मा का पुराना वीडियो


Anushka Virat Funny Video: क्रिकेटर विराट कोहली गुरुवार 5 नवंबर 2026 को अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं. क्रिकेट के मैदान पर जब विराट कोहली बल्लेबाजी करने उतरते हैं, तो फैंस की निगाहें उनके बल्ले पर टिकी रहती हैं. कोई छक्के की उम्मीद करता है तो कोई चौके के लिए शोर मचाता है. ऐसा ही एक पुराना वीडियो आज उनके जन्मदिन पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा उनके सामने चौका मारने की फरमाइश करती हैं. 

कितना पुराना है ये वायरल वीडियो?

इस खास मौके पर, अनुष्का शर्मा और उनका अप्रैल 2020 का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है. यह वीडियो COVID-19 महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन का है, जब दोनों घर पर एक साथ समय बिता रहे थे.

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‘ऐ कोहली, चौका मार ना चौका’

वीडियो में अनुष्का शर्मा एक उत्साहित क्रिकेट फैन की नकल करती दिख रही हैं. विराट को बैटिंग करते देख, वह लगातार चिल्लाती हैं, ‘कोहली, ऐ कोहली, चौका मार, क्या कर रहा है, ऐ कोहली, चौका मार.’ उनका स्टाइल बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्टेडियम में दर्शक अपने पसंदीदा खिलाड़ी के चौका या छक्का मारने के लिए चीयर करते हैं.

अनुष्का की मज़ेदार कमेंट्री के दौरान, विराट उनके बगल में बैठे दिख रहे हैं. उनके चेहरे के हाव-भाव से पता चलता है कि वह अपनी पत्नी की हरकतों से खुश भी हैं और थोड़े परेशान भी. इससे वीडियो और भी मज़ेदार हो जाता है.

स्टेडियम में भी विराट के बर्थडे सेलिब्रेशन की गूंज

विराट का बर्थडे न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि क्रिकेट के मैदान पर भी चर्चा का विषय रहा. 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले ODI के दौरान फैंस ने उनके लिए हैप्पी बर्थडे गाया. विराट ने भीड़ की तरफ हाथ भी हिलाया. अब उनके बर्थडे के मौके पर अनुष्का का यह पुराना वीडियो एक बार फिर लोगों को विराट और अनुष्का के बीच की मजेदार केमिस्ट्री की याद दिला रहा है.

Tags: Anushka sharmavirat kohli
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