Bigg Boss 19 में Neelam Giri ने लगाया हॉटनेस का तड़का, पलंग तोड़ डांस कर फ्लोर पर लगाई आग

Bigg Boss 19 Neelam Giri Dance : बिग बॉस 19 के घर में भोजपुरी हसीना अपने हॉटनेस से न सिर्फ लोगों को बल्कि घर वालों को भी अपना दीवाना बना रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने घर में एक डांस किया है जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है-

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: September 4, 2025 12:16:28 IST

Bigg Boss 19 Neelam Giri Dance : सलमान खान का शो बिग बॉस 19 इन दिनों काफी धमाल मचा रहा है. पिछले वीकेंड का वार में सलमान खान न सभी लोगों की जमकर क्लास लगाई और नॉमिनेशन एपिसोड आ गया, जिसके बाद हर किसी को टेंसन होने लगी और हर कोई सोच में पड़ गया. लोगों की टेंशन के बाद माहौल को नार्म करने के लिए घर में एक प्रोग्राम रखा गया. 

बिग बॉस (Bigg Boss 19)के ताजा एपिसोड में भोजपुरी का जानी-मानी एक्ट्रेस नीलम गिरी(Neelam Giri) ने जमकर ठुमके लगाए, जिसे देख हर कोई दंग रह गया और अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर दौड़ लगा रहा है. साथ ही वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ सेकंड के लिए अमाल मलिक भी उनके साथ डांस करते हुए नजर आए.

नीलम गिरी का वायरल डांस : Neelam Giri Dance

नीलम गिरी बिग बॉस के घर में सभी को अपना जलवा दिखा रही हैं. ग्रीन साड़ी में एक्ट्रेस ने खुलकर ठुमके लगाए और अपनी हॉटनेस से फैंस के साथ-साथ घरवालों को भी अपना दीवाना बना दिया है. वायरल वीडियो में अमाल मलिक ने भी एक्ट्रेस के साथ डांस किया, वहीं बाकी लोगों को तालियां और सीटी मारते हुए देखा जा सकता है.

राशन टास्क पर मचा बवाल

शो में राशन टास्क दिया गया था, जिसमें सभी को कुछ न कुछ करना था तो अमाल मलिक ने एक गाना बनाकर गाया था, प्रणित को 5 घरवालों को रोस्ट करना था, मृदुल और कुनिका को एक साथ टास्क प्ले करना था, वहीं तान्या ने भी घरवालों को रोस्ट किया. इन सब के बाद नीलम गिरी ने डांस किया और घर के माहौल को नार्मल किया.

कौन-कौन नॉमिनेटड?

जैसा की शो में पिछले हफ्ते कोई भी नॉमिनेट नहीं हुआ था, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता है. इसलिए इस बार कुछ घर वालों के नाम लिए गए हैं. उनमें शामिल है- आवेज दरबार, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, कुनिका सदानंद और मृदुल तिवारी. तो अब देखना ये है कि इस हफ्ते घर का दरवाजा किसके लिए खुलेगा.

