किसिंग सीन के दौरान कंगना ने काट लिए थे एक्टर के होंठ? वीर दास ने किया एक्ट्रेस का बचाव, कहा; ‘यह कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है’

Vir Das: हाल ही में कॉमेडियन-एक्टर वीर दास अपनी एक प्रतिक्रिया को लेकर चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, एक पत्रकार ने कुछ दिन पहले एक दावा किया था कि ‘रिवॉल्वर रानी’ में किसिंग सीन के शूटिंग के दौरान कंगना ने वीर दास के होंठ काट लिए थे.

इस पर अभिनेता वीर दास ने सख्त प्रतिक्रिया दी है. पत्रकार का कहना था कि सीन खत्म होने के बाद भी कंगना एक्टर को लगातार किस करती रही थीं.

वीर दास की सख्त प्रतिक्रिया

वीर दास ने पत्रकार के इस दावे को पूरी तरह मनगढ़ंत बताया और इस बात को खारिज कर दिया. उन्होंने कंगना रनौत की तारीफ करते हुए कहा कि वो काफी प्रोफेशनल हैं और उनके बारे में इस तरह की बात करना गलत है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा ‘ठीक है. बस साफ कर दूं. यह कहानी पूरी तरह मनगढ़ंत है. कंगना रनौत पूरी तरह प्रोफेशनल थीं और मैं अब भी मानता हूं कि वह सच में एक बेहतरीन कलाकार हैं. यह गलत है. यह उनकी बदनामी है.’ इसके अलावा वीर दास ने आगे यह भी लिखा कि कुछ साल पहले तथाकथित पत्रकार ने उनकी कॉमेडी को लेकर उन्हें आतंकवादी भी कहा था.

पत्रकार का दावा

सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट पर आमंत्रित पत्रकार ने बातचीत के दौरान बताया ‘जब वह शूटिंग कर रही थीं, तो वीर दास को अपने पॉडकास्ट पर लाईं. शायद वह उस मुश्किल समय के बारे में सोचकर रो पड़ेंगे जिससे वह गुजरे थे. जब वह ‘रिवॉल्वर रानी’ की शूटिंग कर रही थीं, तो सीन में उन्हें डीप किस करना था. वह भूल गईं. सीन खत्म हो गया, लेकिन वह किस करती रहीं, बेचारे का होंठ काटकर खून-खून कर दिया.’

कंगना रनौत की प्रतिक्रिया

वीर के पोस्ट पर कंगना रनौत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. वीर की पोस्ट पट प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने कमेंट सेक्शन में लिखा, “धन्यवाद वीर, लेकिन ये कौन है? छी! लगता है कोई सनकी औरत अपनी शैतानी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रही है. मैं तुम्हारा खून पी रही हूँ और तुम दस साल बाद भी सदमे में हो और रो रहे हो. कितना अजीब है!”