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Vinod Rathod: जिनके गानों पर अमरीश पुरी तक ने लगाए ठुमके, 90s में शाहरुख-गोविंदा और ऋषि कपूर की बने आवाज

Vinod Rathod Birthday: जाने-माने गायक विनोद राठौड़, जिन्होंने 90 के दशक में कई सुपरहिट गाने दिए, जो आज भी लोगों की जुबां पर मौजद है. इस सिंगर ने कई सुपरस्टार्स को आवाज दी. चलिए जानते हैं विनोद राठौड़ के बारे में.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 12, 2026 1:23:38 PM IST

विनोद राठौड़
विनोद राठौड़


विनोद राठौड़ बॉलीवुड के लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर्स में शामिल हैं।.अपनी दमदार और रूमानी आवाज से उन्होंने 90 के दशक में खास पहचान बनाई. ‘बाजीगर’ से लेकर ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ तक उनके गाने आज भी पसंद किए जाते हैं. आज 12 सितंबर को गायक अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं. इनके गाने पर हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर विलेन अमरीश पुरी ने भी ठुमके लगाए थे. 

म्यूजिक के परिवार से है नाता

विनोद राठौड़ का जन्म 13 सितंबर 1962 को मुंबई में हुआ. उनके पिता चर्तुभुज राठौड़ शास्त्रीय संगीतकार थे. संगीत के माहौल में पले-बढ़े विनोद को बचपन से ही गायन का शौक हो गया था. 

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कव्वाली गाने का मौका मिला

साल 1986 में संगीत निर्देशक उषा खन्ना ने एक कैसेट में विनोद राठौड़ की आवाज सुनी और उन्हें फिल्म ‘दो यार’ की कव्वाली गाने का मौका दिया. इसके बाद उन्होंने उषा खन्ना के लिए करीब 40 गाने गाए. संघर्ष के दौर में अजय स्वामी और सुरिंदर कोहली जैसे संगीतकारों के साथ भी काम किया, जिससे उन्हें धीरे-धीरे पहचान मिलने लगी.

कैसे मिला पहला बड़ा ब्रेक?

विनोद राठौड़ को बड़ा ब्रेक शिव-हरि ने दिया. उन्होंने लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के साथ ‘बादल पे चलके आ’ गाना गाया, जो काफी लोकप्रिय हुआ. इसके बाद 1988 की फिल्म ‘विजय’ में लता मंगेशकर के साथ ‘जिंदगी हर जनम प्यार की दास्तान’ ने उनकी पहचान और मजबूत कर दी.

अमरीश पुरी को भी नचाया 

विनोद राठौड़ के करियर में ‘रोमियो मेरा नाम’ गाने ने बड़ा बदलाव लाया. लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल के संगीत में फिल्म ‘रूप की रानी चोरों का राजा’ का यह गाना उनकी आवाज की खास पहचान बन गया. इसके बाद ‘छम्मा-छम्मा’ ने भी खूब लोकप्रियता बटोरी, जिसमें दिवंगत अभिनेता अमरीश पुरी अपने अंदाज में थिरकते नजर आए थे. विनोद राठौड़ ने कई एक्टर को अपनी आवाज दी, जिनमें गोविंदा, शाहरुख और ऋषि कपूर जैसे दिग्गज शामिल थे. 

इन गानों में मचाया धमाल

90 के दशक में विनोद राठौड़ की आवाज बॉलीवुड में खूब छाई. ‘दीवाना’ का ‘ऐसी दीवानगी’, ‘खलनायक’ का ‘नायक नहीं खलनायक हूं मैं’ और ‘हम दिल दे चुके सनम’ का ‘ढोली तारो ढोल बाजे’ उनके यादगार गानों में शामिल हैं. उन्होंने हिंदी समेत कई भाषाओं में 3500 से ज्यादा गाने गाए और लता मंगेशकर, अलका याग्निक जैसी दिग्गज गायिकाओं के साथ कई हिट गीत दिए.

यह खबर भी पढ़ें: शादी से पहले मां बनी Lady Gaga! माइकल पोलांस्की संग शुरू हुआ पैरेंटहुड का नया सफर

Tags: Vinod RathodVinod Rathod birthday
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