जब रोमांटिक सीन में आपा खो बैठे विनोद खन्ना; भागकर मेकअप रूम में छिप गई थी एक्ट्रेस!

Vinod Khanna Dimple Kapadia Bold Scene: वेटरन एक्टर विनोद खन्ना (Vinod Khanna) आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनसे जुड़े किस्से आज भी सुने और सुनाए जाते हैं. विनोद खन्ना की गिनती एक समय बॉलीवुड के टॉप के स्टार्स में होती थी. एक्टर ने अपने दौर में दयावान, अमर अकबर एंथनी, सत्यमेव जयते, खून पसीना, जुर्म, मुकद्दर का सिकंदर और बंटवारा जैसी शानदार फिल्मों में काम किया था. हालांकि, विनोद खन्ना ने ना सिर्फ अपनी फिल्मों बल्कि पर्सनल लाइफ के चलते भी खूब सुर्खियां बटोरीं थीं. एक्टर अपने करियर के पीक पर सबकुछ छोड़ संन्यास लेकर धर्मगुरु ओशो के पास चले गए थे. हालांकि, कुछ सालों बाद उन्होंने फिर एक बार फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कर ली थी.

रोमांटिक सीन करते समय बहक गए थे विनोद खन्ना

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो लगभग पांच सालों तक इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद विनोद खन्ना महेश भट्ट की फिल्म ‘प्रेम धर्म’ में काम कर रहे थे. फिल्म में विनोद खन्ना के अपोजिट डिंपल कपाड़िया लीड रोल में थीं. किस्सा कुछ यूं है कि इस फिल्म में एक रोमांटिक सीन विनोद खन्ना और डिंपल पर फिल्माया जाना था. सीन में विनोद खन्ना को डिंपल को गले लगाना था और किस करना था. बताते है कि इस दौरान विनोद खन्ना बेकाबू हो गए थे.

कट बोलने के बाद भी करते रहे किस

दरअसल, डिंपल को किस करने और गले लगाने का सीन एक बार पहले ही शूट हो चुका था. लेकिन महेश भट्ट को लॉन्ग शॉट में इसे फिल्माना था, ऐसे में महेश भट्ट अपने क्रू के साथ दूर से इसे शूट करने लगे. उनके एक्शन बोलते ही विनोद खन्ना ने डिंपल को किस करना शुरू कर दिया लेकिन कट बोलने पर वे रुके नहीं. दरअसल, एक तरफ विनोद खन्ना को महेश भट्ट की आवाज़ सुनाई नहीं दी वहीं दूसरी तरफ डिंपल के हुस्न को देख वे बेकाबू भी हो गए थे. बात कहीं आगे ना बढ़ जाए इस डर से महेश भट्ट और उनका क्रू कट-कट चिल्लाते हुए विनोद और डिंपल की तरफ दौड़े. इस बीच डिंपल इतना घबरा गईं थीं कि वे दौड़कर मेकअप रूम में छिप गईं। हालांकि, बाद में सबकुछ नार्मल हो गया था.