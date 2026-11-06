Vindu Dara Singh: हज से लौटने के बाद बदल गई थीं फराह नाज? तलाक पर पहली बार बोलें विंदू दारा सिंह; बताया क्यों बिखर गया रिश्ता

Vindu Dara Singh on Divorce: बॉलीवुड में कई ऐसी प्रेम कहानियां रही हैं, जिनकी शुरुआत तो बेहद खूबसूरत हुई, लेकिन वक्त के साथ रिश्तों में ऐसी दूरियां आईं कि दो लोगों को अलग होना पड़ा. ऐसी ही एक कहानी एक्टर विंदू दारा सिंह और एक्ट्रेस फराह नाज की भी है. दोनों ने साल 1996 में शादी की थी, लेकिन 2002 में उनका रिश्ता टूट गया. अब शादी के करीब तीन दशक बाद विंदू ने पहली बार अपने तलाक की वजहों पर खुलकर बात की है.

हज से लौटने के बाद फराह में क्या बदला?

बिंदास बोल पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान, विंदू दारा सिंह ने अपनी पहली शादी के बारे में कई बातें शेयर कीं. उन्होंने कहा कि उनकी शादी के शुरुआती सालों में उनके और फराह के बीच कोई बड़ा धार्मिक झगड़ा नहीं था. हालांकि, उनके मुताबिक, फराह के हज पर जाने के बाद चीजें बदलने लगीं. विंदू ने कहा हज के बाद बदलाव आया. इसीलिए लोग कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों को शादी नहीं करनी चाहिए. मेरे पिता ने भी ऐसा कहा था. हज से लौटने के बाद, उसने मान लिया कि वह हिंदू धर्म नहीं, बल्कि इस्लाम को मानना ​​चाहती है.

धर्म को लेकर दोनों के बीच बढ़ रही थीं दूरियां

विंदू ने बातचीत में दावा किया कि फराह के धार्मिक विचार पहले जैसे नहीं थे. उनके मुताबिक, हज से लौटने के बाद, फराह का नजरिया बदल गया और वह चाहती थी कि विंदू भी इस्लाम अपना ले. विंदू ने यह भी कहा कि फराह का मानना ​​था कि दूसरे धर्म हिंदू धर्म से ही निकले हैं. अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा हमारे यहां कोई धार्मिक सिस्टम नहीं था. लेकिन जब वह आईं, तो बदलाव आया, मनमुटाव हुआ.

विंदू के मुताबिक, धार्मिक विचारों में इस अंतर की वजह से शादी में तनाव आया. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि उनके रिश्ते में प्यार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन विचारों का टकराव धीरे-धीरे दिक्कतें पैदा करने लगा.

प्यार से शुरू हुआ रिश्ता क्यों नहीं टिका?

अपनी शादी को याद करते हुए विंदू ने बताया कि दोनों ने अपने रिश्ते की शुरुआत प्यार से की और कई खूबसूरत साल साथ बिताए. लेकिन जब पति-पत्नी के बीच अनबन बढ़ने लगी, तो साथ रहना मुश्किल हो गया.

उन्होंने कहा कि जिस नींव पर शादी प्यार पर टिकी थी, वह फिर कमजोर होने लगी. इसलिए जब पति-पत्नी लड़ते हैं, तो या तो घर बसा लो या दूर चले जाओ. यही बेहतर है, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है.

फराह को अच्छी मां बताया

तलाक के बावजूद, विंदू ने फराह नाज़ के लिए सम्मान जताया. उन्होंने कहा कि उनका एक बेटा है और फराह एक बेहतरीन मां हैं. उनके अनुसार, उनके रिश्ते के खत्म होने से यह बात नहीं बदलती कि उन्होंने साथ में कुछ शानदार पल बिताए थे. फराह नाज एक्ट्रेस तब्बू की बड़ी बहन हैं. उन्होंने 1990 के दशक में कई फिल्मों में काम किया. विंदू दारा सिंह भी फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में एक अलग पहचान रखते हैं. उनकी शादी 2002 में खत्म हो गई थी.