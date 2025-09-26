वेश्यावृत्ति के दलदल में फंसकर बर्बाद हुई ये बॉलीवुड एक्ट्रेस,मौत हुई तो ठेले पर ले जानी पड़ी थी लाश!

Vimi Actress Tragic Life: कहानी एक ऐसी एक्ट्रेस की है जिसकी पर्सनल लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी. हम बात कर रहे हैं साल 1943 में पंजाब के एक अमीर घर में जन्मी एक्ट्रेस विमी की. विमी को लोग आज भी साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म ‘हमराज’ के लिए जानते हैं. पहले से शादीशुदा विमी के लिए यह फिल्म मील का पत्थर साबित हुई थी. इस फिल्म की रिलीज के बाद वे रातों-रात सुपरस्टार बन गईं थीं. इस फिल्म में विमी के अपोजिट सुनील दत्त और राज कुमार जैसे दिग्गज स्टार्स थे. हालांकि, इसके बाद विमी की एक भी फिल्म नहीं चली और एक्ट्रेस का अंतिम समय ऐसा गुजरा जिसके बारे में सुनकर आपको भी सिहरन हो जाएगी.

पहली फिल्म सुपरहिट लेकिन फिर नर्क सा अनुभव

मशहूर फिल्ममेकर बीआर चोपड़ा ने फिल्म हमराज से विमी को लॉन्च किया था. फिल्म में विमी को लेने की कहानी भी बड़ी रोचक है, चोपड़ा साहब को फिल्म के लिए एक नए और फ्रेश चेहरे की तलाश थी. बताते हैं कि विमी को देखते ही पहली नजर में उन्हें वे पसंद आ गईं और इस तरह शुरू हुआ विमी का फिल्मी सफर. हालांकि बाद के दिनों में विमी की कोई फिल्म नहीं चली और वे इंडस्ट्री से आउट हो गईं. इस बीच वे जॉली नामक एक एजेंट के सम्पर्क में आ गईं जिसने उनकी लाइफ ख़राब कर दी.

पति से अलग हुईं वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेला

विमी के पति एक बड़े बिज़नसमैन हुआ करते थे. हालांकि, फिल्मों में आने के लिए विमी ने उनसे रिश्ते तोड़ लिए थे. बाद में वे जॉली के साथ रहने लगी थीं. कहते है कि जॉली ने उन्हें कई फिल्ममेकर्स के पास वक्त बिताने के लिए भेजना शुरू कर दिया था, एक तरह से वे वेश्यावृत्ति के दलदल में धंस चुकी थीं. एक ओर फिल्म नहीं चल रहीं थीं दूसरी तरफ जॉली ने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया था. इस बीच उन्हें शराब पीने के लत लग गई. नतीजा ये निकला कि वे अक्सर शराब के नशे में डूबी रहती थीं और यही उनकी मौत का कारण बना. ज्यादा शराब पीने से महज 34 साल की उम्र में विमी का निधन हो गया. बताते हैं कि एक्ट्रेस की लाश को ठेले पर ले जाया गया था.