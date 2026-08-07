Vijay Divorce Case: विजय और उनकी पत्नी के बीच खत्म हुई दूरियां? संगीता ने वापस ली तलाक की अर्जी, कोर्ट में बताया कारण

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और ‘तमिझागा वेत्री कड़गम’ (TVK) के प्रमुख सी. जोसेफ विजय और उनकी पत्नी संगीता सोर्नालिंगम के बीच चल रहे तलाक के मामले में एक नया मोड़ आया है. संगीता द्वारा अपनी तलाक याचिका वापस लेने के फैसले के बाद अदालत ने इस मामले की कानूनी कार्यवाही को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है.

संगीता ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लिया और याचिका वापस लेने की वजहें पीठ के सामने रखीं.

क्या था पूरा मामला?

संगीता ने इसी साल फरवरी में तमिलनाडु के चेंगलपट्टू की एक अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी. अपनी अर्जी में उन्होंने आपसी मतभेदों और तालमेल की कमी को वजह बताते हुए शादी खत्म करने की मांग की थी.

तलाक के साथ-साथ संगीता ने गुजारा भत्ते (अलिमनी) और चेन्नई के नीलंकरई स्थित दंपति के मुख्य आवास में रहने की इजाजत भी मांगी थी.

लगातार टल रही थी सुनवाई

बीते कुछ महीनों से यह मामला लगातार टलता आ रहा था. इससे पहले की कार्यवाहियों में दोनों में से कोई भी पक्ष व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं हुआ था. विजय और संगीता, दोनों का प्रतिनिधित्व उनके वकीलों ने ही किया और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हो पाने का कारण बताया.

पिछली सुनवाई में भी दोनों पक्षों के मौजूद न रहने पर कोर्ट ने मामले को 7 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया था, जहां आज याचिका वापसी के साथ इस पर विराम लग गया.

कौन हैं संगीता सोर्नालिंगम?

दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय सितारों में से एक विजय से शादी के बावजूद संगीता हमेशा लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती हैं.

संगीता का जन्म और परवरिश यूनाइटेड किंगडम (UK) में हुई है. वह एक श्रीलंकाई तमिल परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनके पिता यूके के जाने-माने उद्योगपति रहे हैं.

विजय और संगीता की मुलाकात साल 1996 में विजय की सुपरहिट फिल्म ‘पूवे उनाक्कागा’ (Poove Unakkaga) की सफलता के बाद हुई थी. लंदन में रह रहीं संगीता, विजय के अभिनय से इतनी प्रभावित हुईं कि वह खास तौर पर उन्हें बधाई देने चेन्नई पहुंचीं.

संगीता के इस कदम और सादगी ने विजय का दिल जीत लिया. विजय ने उन्हें अपने परिवार से मिलाया. धीरे-धीरे दोनों का रिश्ता मजबूत होता गया और परिवारों की सहमति से अगस्त 1999 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए.