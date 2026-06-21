Vijay Varma and Tamannaah Bhatia: ब्रेकअप के बाद फिर साथ दिखे विजय और तमन्ना! वायरल वीडियो ने फैंस को किया कंफ्यूज, क्या फिर करीब आ गए दोनों?

Vijay Varma and Tamannaah Bhatia: बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के कई सितारे अपनी फिल्मों के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं. ऐसे ही एक बार फिर Vijay Varma और Tamannaah Bhatia चर्चा में हैं. दोनों को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद फैंस के बीच कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है, जिसने एक बार फिर दोनों की पर्सनल लाइफ को चर्चा का विषय बना दिया? आइए जानते हैं पूरा मामला.

सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया एक साथ दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में दोनों हाथों में हाथ डाले चलते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है. जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर पहुंचा, वैसे ही लोगों का ध्यान इस पर चला गया और देखते ही देखते ये चर्चा का विषय बन गया.

फैंस के मन में उठे कई सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच कई सवाल खड़े हो गए हैं. लोग जानना चाहते हैं कि क्या दोनों के बीच फिर से कुछ ठीक हो गया है या ये सिर्फ एक मुलाकात है. हालांकि, विजय और तमन्ना की तरफ से अभी तक इस वीडियो को लेकर कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

2025 में अलग होने की खबरों ने खींचा था ध्यान

बता दें कि विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने को लेकर सुर्खियों में रहे थे. दोनों के रिश्ते की खबरों ने फैंस का काफी ध्यान खींचा था. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2025 में दोनों के अलग होने की खबरें सामने आई थीं. अब लंबे समय बाद दोनों का ये वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

सोशल मीडिया पर फैंस दे रहे हैं प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आने के बाद कमेंट सेक्शन में फैंस की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग दोनों को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो वहीं कुछ फैंस उन्हें साथ देखकर खुश नजर आ रहे हैं. अब सभी की नजर इस बात पर है कि विजय और तमन्ना इस वायरल वीडियो पर कब अपनी प्रतिक्रिया देते हैं.