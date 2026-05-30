31 जुलाई को रिलीज होगी विजय थलापति के बेटे की पहली फिल्म, डायरेक्टर के रूप में करेंगे डेब्यू, 3 साल से चल रहा था काम

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय के बेटे जेसन संजय की पहली फिल्म ‘सिग्मा’ जल्द ही रिलीज होने वाली है. इस फिल्म पर करीब तीन साल से काम चल रहा है.

लाइका प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित और संदीप किशन अभिनीत इस फिल्म की घोषणा अगस्त 2023 में हुई थी और अब आखिरकार इसकी रिलीज डेट तय हो गई है. यह फिल्म 31 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज होगी. जेसन संजय ने इस फिल्म का निर्देशन किया है.

थ्रिलर फिल्म हो सकती है ‘सिग्मा’

एक साल पहले जारी हुए इसके मोशन पोस्टर से ही सिग्मा एक थ्रिलर फिल्म लग रही है. संजय द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में एक अकेले हीरो (संदीप किशन द्वारा अभिनीत) को अपराधों और एक तरह के खजाने की खोज में शामिल दिखाया गया है. इस फिल्म में दर्शकों को भरपूर एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा देखने को मिलेगा जो बेहद मनोरंजक होने की संभावना है.

जेसन संजय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि वह फिल्म की रिलीज को लेकर बेहद उत्साहित हैं. उन्होंने आगे कहा, “सिग्मा मेरे लिए एक बेहद खास और ज्ञानवर्धक सफर रहा है. लाइका प्रोडक्शंस के निर्माता सुबास्करन का मैं तहे दिल से आभारी हूं कि उन्होंने मेरे विजन पर भरोसा जताया और इस पूरी प्रक्रिया में मेरा लगातार साथ दिया. इतने समर्पित कलाकारों और क्रू के साथ काम करना वाकई बेहद सुखद अनुभव रहा है, और मैं इस फिल्म में अपना पूरा योगदान देने वाले हर कलाकार और तकनीशियन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. हम 31 जुलाई को दर्शकों के सामने सिग्मा पेश करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही और भी रोमांचक अपडेट साझा करने के लिए उत्सुक हैं.”

इस फिल्म से डेब्यू करेंगे संजय

यह फिल्म जेसन संजय का डायरेक्टोरियल डेब्यू होगा. लायका प्रोडक्शंस के जीकेएम तमिल कुमारन के अनुसार, फिल्म अच्छी तरह से बन रही है. उन्होंने विजय के बेटे जेसन संजय की जमकर तारीफ की और कहा, “जेसन संजय ने अपनी पहली फिल्म को उल्लेखनीय स्पष्टता, समर्पण और दृढ़ विश्वास के साथ निभाया है.”

बता दें कि विजय थलापति और उनकी पत्नी की तलाक की अर्जी के बाद से जेसन और विजय के रिश्ते तनावपूर्ण ही रहे हैं. विजय थलापति के शपथ ग्रहण समारोह में भी वो शामिल नहीं हुए थे. विजय और तृषा कृष्णन के रिश्ते को लेकर कई तरह की अफवाहें हैं, जिन्हें विजय के तलाक का प्रमुख कारण माना जा रहा है. हालाँकि अभी तक तृषा या विजय ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.