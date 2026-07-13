Vijay Thalapathy: UK में uncut रिलीज होगी जन नायकन, विजय थलापति की आखिरी फिल्म के लिए फैंस में उत्साह, जानें रिलीज डेट

Jana Nayagan Uncut Release in UK: एक ओर जहां विजय थलापति की आखिरी फिल्म जन नायकन को भारत में रिलीज के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा अनिवार्य कई बदलावों से गुजरना पड़ा, वहीं यूनाइटेड किंगडम के दर्शक फिल्म को उसके मूल रूप में देख सकेंगे.

ब्रिटेन के अहिंसा एंटरटेनमेंट ने पुष्टि की है कि विजय की बहुप्रतीक्षित एक्शन ड्रामा फिल्म 24 जुलाई को ब्रिटिश सिनेमाघरों में बिना किसी काट-छांट के रिलीज होगी. ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन (बीबीएफसी) ने फिल्म को 15 रेटिंग दी है, जिसका अर्थ है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के दर्शक इसे बिना किसी एडिट के देख सकते हैं.

ब्रिटेन में कब रिलीज होगी फिल्म

जना नायकन 24 जुलाई, 2026, गुरुवार को यूके के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. आने वाले दिनों में प्रमुख सिनेमा श्रृंखलाओं और क्षेत्रीय प्रदर्शकों के माध्यम से एडवांस बुकिंग शुरू होने की उम्मीद है. इस घोषणा से विदेशी प्रशंसकों में उत्साह का माहौल है, खासकर इसलिए क्योंकि यूके संस्करण में भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज के लिए अनिवार्य किए गए एडिट्स शामिल नहीं होंगे.

X पर घोषणा साझा करते हुए अहिंसा एंटरटेनमेंट ने लिखा, “जना नायकन 24 जुलाई को यूके के सिनेमाघरों में, बिना किसी काट-छांट के, 15+ रेटिंग के साथ। पूरा एक्शन, पूरा जनमानस, थलपति का पूरा क्रेज, ठीक वैसे ही जैसा इसे देखा जाना चाहिए. आखिरी बार.”

THE HONOURABLE CHIEF MINISTER OF TAMIL NADU. C JOSEPH VIJAY. #JanaNayagan in UK cinemas July 24 — uncut, 15-rated. All the action, all the mass, all the Thalapathy craze, exactly as it was meant to be seen. One last time 🔥🔥🔥@actorvijay @KvnProductions @PharsFilm… pic.twitter.com/c6YCX6mvDJ — Ahimsa Entertainment (@ahimsafilms) July 12, 2026

भारत से अलग क्यों है यूके संस्करण

भारत में, सीबीएफसी ने जना नायकन को ‘ए’ (केवल वयस्कों के लिए) प्रमाणपत्र दिया, और फिल्म निर्माताओं से रिलीज से पहले 12 संशोधन करने को कहा. इन संशोधनों में कई संवादों को म्यूट करना या बदलना, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित दृश्यों को हटाना, डॉ. बी.आर. अंबेडकर के संदर्भों को संशोधित करना, बच्चे को जलाने के दृश्य को हटाना, राजनीतिक शब्दों, धार्मिक अभिव्यक्तियों और आपत्तिजनक भाषा के संदर्भों को बदलना और जहां भी “शीला रानी” नाम दिखाई देता है, उसे बदलना शामिल था. वहीं, यूके में रिलीज होने वाली फिल्म में बीबीएफसी द्वारा अनुमोदित मूल संस्करण को ही दिखाया जाएगा, जिसमें सीबीएफसी द्वारा किए गए विशिष्ट संपादन शामिल नहीं होंगे.

जना नायकन के बारे में

एच. विनोद द्वारा निर्देशित और केवीएन प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित फिल्म ‘जना नायकन’ में विजय, पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और मामिता बैजू मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म को लेकर काफी चर्चा है क्योंकि व्यापक रूप से यह माना जा रहा है कि विजय की यह आखिरी फीचर फिल्म होगी, जिसके बाद वे अपनी राजनीतिक पार्टी ‘तमिलगा वेट्री कज़गम’ (टीवीके) के लॉन्च के बाद राजनीति पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे. इसी पृष्ठभूमि ने ‘जना नायकन’ को इस साल की सबसे बड़ी तमिल फिल्मों में से एक बना दिया है, और भारत और विदेशों में प्रशंसक इसके सिनेमाघरों में रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.