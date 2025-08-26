Home > मनोरंजन > सभी फिल्मों के छक्के छुड़ा दिए थे 2 घंटे 21 मिनट की इस साउथ फिल्म ने, क्लाइमेक्स देख छूटने लगेंगे पसीने! हफ्तों तक कर रही थी OTT पर नबंर 1 ट्रेंड

Best Movies On Netflix: अगर आप भी बेस्ट साउथ फिल्म (Best South Indian Movies) देखने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं यहां साल 2024 में रिलीज हुई विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) की सबसे सुपहिट साउथ फिल्म “महाराजा” जिसकी कहानी जबरदस्त है और फिल्म में दिया गया बेहतरीन सस्पेंस और अन प्रेडेक्टेबल क्लाइमेक्स आपको खुश कर देने वाला हैं। नेटफ्लिक्स (Netflix) पर मौजूद इस बेस्ट फिल्म को IMDb पर 8.4/10 की जबरदस्त रेटिंग मिली है।

Published By: chhaya sharma
Published: August 26, 2025 13:15:00 IST

Vijay Sethupathi Film Maharaja is best suspense thriller movies on Netflix
Vijay Sethupathi Film Maharaja is best suspense thriller movies on Netflix

Best Movies On Netflix: आज के दौर में साउथ की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि साउथ की फिल्मों में क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर कुटकुट कर भरा जाता हैं, जिसे देखने के बाद आपका दिमांग चकरा जाता है। ऐसे में अगर आप भी बेस्ट साउथ फिल्म (Best South Indian Movies) देखने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं ऐसी साउथ फिल्म, जिसने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था। इस साउथ फिल्म की कहानी बेहद दमदार और शानदार हैं, वहीं फिल्म का क्लाइमेक्स आपका दिमाग घुमा कर रख देगा। ऐसा शानदार क्लाइमेक्स आपने किसी भी फिल्म का नहीं देखा होगा। 

विजय सेतुपति की फिल्म “महाराजा” में दिया गया है बेहतरीन सस्पेंस और अन प्रेडेक्टेबल क्लाइमेक्स   

यहां हम बात कर रहे हैं साउथ के सबसे मशहूर एक्टर विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) की सबसे चर्चित फिल्म “महाराजा” (Maharaja Movie), जिसे 2024 में नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज किया गया है। इस फिल्म में रिलीज होते ही ओटीटी पर मौजूद सभी फिल्मों के छक्के छुड़ा दिए थे और हफ्तों तक नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही थी। फिल्म “महाराजा” में दिया गया सस्पेंस इतना ज्यादा शादार है, कि जिसने भी यह फिल्म देखी है वो इस फिल्म की तारीफ किए बिना नहीं रह पाया है। नेटफ्लिक्स की इस बेस्ट फिल्म  को आप एक बार से ज्यादा बार भी आसानी से देख सकते हैं। 

Vijay Sethupathi Film Maharaja

विजय सेतुपति की फिल्म “महाराजा” की शानदार कहानी

विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) की सुपहिट फिल्म “महाराजा” (Maharaja Movie) की कहानी खोए हुए डस्टबिन के डिब्बे से शुरु होती है, जिसे बेहद जरुरी चीज के तौर पर दिखाया गया है। फिल्म की शुरूआत में आप भी सोचेंगे कि आखिर डस्टबिन का डिब्बा इस फिल्म में इतना जरूरी क्यों है। वहीं जब कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको पता चलेगा की यह एक बदले की कहानी है, जो एकपिता अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के लिए लेता है। फिल्म में बेहद गहरा सस्पेंस दिया गया है, जिसकी वजह से आप पल भर के लिए भीस्क्रीन से अपनी नजरे नहीं हटा पाएंगे। वहीं फिल्म का शानदार क्लाइमेक्स आपको चौका देगा, जिसे देख हर कोई हैरान हो गया हैं। फिल्म के इस अन प्रेडेक्टेबल क्लाइमेक्स की वजह से लोगों को यह फिल्म सबसे ज्यादा पसंदा आई थी। विजय सेतुपति की फिल्म “महाराजा” को IMDb पर 8.4/10 की जबरदस्त रेटिंग मिली है। 

फिल्म “महाराजा” में विजय सेतुपति के साथ किया इन बेहतरीन कलाकारों ने काम 

बता दें कि साउथ की सुपहिट फिल्म “महाराजा” में विजय सेतुपति के अलावा अनुपमा परामेश्वरन, भास्कर, नटराजन, अविनाश जैसे बेहतरीन कलाकार ने अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाई है और फिल्म में जान भर दी है। इस फिल्म का निर्देशन नितिलन सामीनाथन ने किया है।

