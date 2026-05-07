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आर. बी. चौधरी के निधन पर भावुक हुए विजय थलापति, नम आंखों से दी अंतिम विदाई, Video वायरल

Vijay emotional video: तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के प्रमुख और अभिनेता विजय थलापति ने बुधवार को दिग्गज निर्माता आरबी चौधरी के आवास पर जाकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी. श्रद्धांजलि देते वक्त विजय थलापति भावुक हो गए.

By: Shivangi Shukla | Published: May 7, 2026 10:55:12 AM IST

आर. बी. चौधरी के निधन पर भावुक हुए विजय थलापति
आर. बी. चौधरी के निधन पर भावुक हुए विजय थलापति


Vijay emotional video: तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के प्रमुख और अभिनेता विजय थलापति ने बुधवार को दिग्गज निर्माता आरबी चौधरी के आवास पर जाकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी. श्रद्धांजलि देते वक्त विजय थलापति भावुक हो गए.

दिग्गज निर्माता आर. बी चौधरी का मंगलवार को उदयपुर के पास एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार आज, 6 मई को चेन्नई में हो रहा है, जहां फिल्म जगत की कई हस्तियां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं.

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भावुक हुए विजय थलापति 

ऑनलाइन प्रसारित हो रहे कई वीडियो में विजय को आर. बी. निवास पर पहुंचते हुए देखा गया, जो काफी भावुक लग रहे थे. उन्होंने कांच के ताबूत पर एक बड़ी माला चढ़ाई और श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद उन्हें शोक से व्याकुल होकर ताबूत पर झुकते हुए देखा गया.

उनकी यात्रा के सबसे भावुक क्षणों में से एक वह था जब वे आरबी चौधरी के बेटे, अभिनेता जीवा से गले मिले और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, क्योंकि जीवा फूट-फूट कर रो रहे थे. इस भावुक क्षण में अभिनेता-राजनेता विजय भी अपने आंसू रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे. शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए कई प्रमुख सितारे उपस्थित थे. इनमें ममूटी, धनुष और सूर्या शिवकुमार शामिल थे. अभिनेता चियान विक्रम और सिद्धार्थ भी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास पर पहुंचे थे. 

सड़क दुर्घटना में हुई मौत 

ANI के अनुसार, मंगलवार को राजस्थान के बेवार जिले के जूनथा गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में आरबी चौधरी का निधन हो गया. वह 76 वर्ष के थे. रिपोर्ट के अनुसार, आरबी चौधरी अपने भतीजे के साथ लिलांबा गांव में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के बाद लौट रहे थे. यात्रा के दौरान, जूनथा गांव के पास, अचानक मवेशी सड़क पर आ गए और उनकी कार अनियंत्रित हो गई. इसके बाद उनकी कार सड़क किनारे की दीवार से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि आरबी चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई.

Tags: entertainmentTOLLYWOOD
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