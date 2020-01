बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. साउथ स्टार विजय देवरकोंडा की बहुचर्चित फिल्म वर्ल्ड फेमस लवर के टीजर की रिलीज डेट सामने आ गई है. फिल्म मेकर्स ने हाल ही में एक पोस्टर जारी करके फिल्म के टीजर की रिलीज डेट का खुलासा किया है. फिल्म वर्ल्ड फेमस लवर के नए पोस्टर पर दी गई जानकारी के अनुसार फिल्म का टीजर कल शुक्रवार 3 जनवरी 2020 को रिलीज होगा.

इस फिल्म को दर्शकों को काफी इंतजार है क्योंकि फिल्म अर्जुन रेड्डी के बाद विजय की फैन फोलोइंग काफी बढ़ी है. विजय देवरकोंडा की फिल्म वर्ल्ड फेमस लवर में राशि खन्ना के साथ रोमांस करते नजर आने वाले हैं. वर्ल्ड फेमस लवर फिल्म के पहले भी कई पोस्टर जारी किए गए हैं जिसमें विजय का दमदार लुक नजर आ रहा है. अब दर्शकों को इस फिल्म से काफी उम्मीद है कि उन्हें इस फिल्म में अर्जुन रेड्डी जैसी कहानी देखने को मिल सकती हैं.

क्योंकि पोस्टर को देखकर साफ पता लग रहा है कि वह इस फिल्म में भी एक आशिक के रूप में नजर आने वाले हैं. क्रांति माधव के निर्देशन में बनने वाली यह फिल्म वेलेंटाइन डे के मौके पर 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में विजय देवरकोंडा के साथ राशी खन्ना, ऐश्वर्या राजेश, कैथरीन ट्रसा और इजाबेल लेइट लीड रोल में नजर आएंगी.

Welcome to the world of Gautham and Yamini 😍

वर्ल्ड फेमस लवर तेलुगु फिल्म है जो रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. विजय की पिछली फिल्म डियर कॉमरेड भी रोमांटिक ड्रामा थी और इस फिल्म को भी काफी पसंद किया गया था. वर्ल्ड फेमस लवर के बाद विजय देवरकोंडा जयललिता की बॉयोपिक थलाईवी में भी नजर आएंगे.

Brace yourself The Heartthrob @thedeverakonda is all set to take you on an intense emotional ride 🔥 here's the first look of #CC46 #VD9 #WorldFamousLover@RaashiKhanna @aishu_dil @CatherineTresa1 @izabelleleite25 @ksramarao45 #GopiSundar @sahisuresh @CCMediaEnt #KranthiMadhav pic.twitter.com/4jMJulEwAP

— Creative Commercials (@CCMediaEnt) September 20, 2019