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जूनियर एनटीआर और जान्हवी के अश्लील AI-मॉर्फ्ड वीडियो पर भड़के विजय देवरकोंडा, सख्त कार्रवाई की मांग

Vijay Deverakonda: 'देवरा: पार्ट 1' के स्टार जूनियर एनटीआर और जाह्नवी कपूर के गाने ‘चुट्टामल्ले’ का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसे लेकर विजय देवरकोंडा का गुस्सा निकला है. उन्होंने इसपर सख्त कार्रवाई की मांग की.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 3, 2026 11:53:39 PM IST

जूनियर एनटीआर और जान्हवी के अश्लील AI-मॉर्फ्ड वीडियो पर भड़के विजय देवरकोंडा
जूनियर एनटीआर और जान्हवी के अश्लील AI-मॉर्फ्ड वीडियो पर भड़के विजय देवरकोंडा


पिछले कुछ दिनों से X पर ‘चुट्टामल्ले’ गाने का एक AI-मॉर्फ्ड डीपफेक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें जूनियर NTR और जान्हवी कपूर को गलत तरीके से दिखाया गया है. शनिवार को जूनियर NTR ने AI के इस तरह के दुरुपयोग पर नाराजगी जताई और महिला की आपत्तिजनक तरीके से छवि पेश करने की आलोचना की. अब एक्टर विजय देवरकोंडा ने इस मामले पर नाराजगी जताई.

विजय देवरकोंडा ने क्या कहा?

विजय देवरकोंडा ने इस मामले में जूनियर NTR का समर्थन किया है. उन्होंने X पर NTR के बयान को रीपोस्ट करते हुए AI के गलत इस्तेमाल की आलोचना की और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. विजय ने कहा कि लोग एक-दूसरे के प्रति इतने असंवेदनशील कैसे हो गए हैं. उन्होंने AI के ऐसे गलत इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तकनीक को लेकर नौकरियां जाने की चिंता जताई जा रही है, उसका इस्तेमाल इस तरह की घटिया हरकतों के लिए किया जा रहा है. अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने कहा, ‘यह सेक्सुअल असॉल्ट का डिजिटल इक्विवेलेंट है. कानून को ऐसे कामों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और जो टीम इसके खिलाफ खड़ी है, उसे मेरा पूरा सपोर्ट है.’

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जूनियर एनटीआर ने किया था विरोध

इससे पहले जूनियर NTR ने भी इस वीडियो पर नाराजगी जताई थी. उन्होंने AI के जरिए एक महिला की आपत्तिजनक छवि बनाने की आलोचना करते हुए इसे घिनौना, शर्मनाक और बेहद घटिया हरकत बताया था. उन्होंने कहा कि ऐसी चीजों के लिए AI का इस्तेमाल करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

कौन सा गाना है?

यह गाना ‘चुट्टामल्ले’ 2024 में रिलीज हुआ था. इसे अनिरुद्ध रविचंदर ने कंपोज किया और शिल्पा राव ने गाया है, जबकि कोरियोग्राफी बॉस्को मार्टिस ने की है. 3 मिनट 44 सेकंड के इस गाने में जान्हवी कपूर और जूनियर NTR बीच पर रोमांस करते नजर आते हैं.

यह खबर भी पढ़ें: Rise and Fall 2: ‘नागिन बदले पर आती है तो रूह कांप जाती है’, शहजाद पूनावाला को इस हसीना ने बोला ऐसा कि मचा बवाल

Tags: janhvi kapoorjr ntrvijay deverakonda
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