Kingdom ने आते ही मचाया धमाल, Vijay Deverakonda ने अपने एक्शन से फिर जीता लोगों का दिल, सारे रिकोर्ड तोड़ने जा रही ये फिल्म!

Kingdom First Review Out: साउथ स्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म ‘किंगडम’ का लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार अब 31 जुलाई को ये एक्शन-थ्रीलर फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। इसी के साथ अब फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ चुका है। जिसे देखकर लग रहा है कि विजय ने इस बार बड़े पर्दे पर दमदार वापसी की है। विजय देवरकोंडा की पिछली कई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई है। लेकिन इस फिल्म से एक्टर के साथ-साथ लोगों को भी काफी इंतजार है।

भारत में रिलीज़ से पहले ‘किंगडम’ का अमेरिका में प्रीमियर शो हुए थे। जिसके बाद लोगों का पहला रिव्यू भी अब सामने आ चुका है। एक फैन ने ‘किंगडम’ का रिव्यू शेयर करते हुए लिखा- अमेरिका से फिल्म का पहले हाफ बहुत अच्छा हैं, आपके लिए इससे अधिक खुशी की बात नहीं हो सकती, द देवरकोंडा किंगडम…।

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा-किंग का बेहतरीन प्रदर्शन देवरकोंडा और ज़बरदस्त BGM भारतीय सिनेमा की एक बेहतरीन फिल्म हमारे नए पावरस्टार Vijay Deverakonda का स्वागत है। नेता जाति से नहीं, बल्कि लोगों से पैदा होते हैं।

#KingdomReview – 4/5 ⭐⭐⭐⭐ Peak Performance Of King 👑 @TheDeverakonda and mind-blowing BGM @anirudhofficial Master Piece Of Indian Cinema.. Welcome Our New PowerStar #VijayDeverakonda Leaders Are Born From Peoples Not by caste..#Kingdom #BhagyashriBorse 😍😍 — South Digital Media (@SDM_official1) July 30, 2025

वहीं एक और फैन ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा- बिल्ड-अप और दुनिया बनाने में एक मास्टरक्लास – लेकिन ये इंटरवल ब्लॉक ही है जो छत को चकनाचूर कर देता है! रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सीटियाँ बजती हैं। सरासर पागलपन।आप उस इंटरवल धमाके के लिए तैयार नहीं हैं। इस तरह आप बड़े पर्दे पर अपना कब्ज़ा जमाते हैं Kingdom On 31July ।

💥 Sheer madness. You’re not ready for that interval bang 🔥🥵 This is how you OWN the big screen 👑#KingdomOnJuly31st pic.twitter.com/Pxcze7wnFV — 🆁︎🅰︎🅼︎தல❤️ (@Ramthala_off) July 31, 2025

एक और यूजर लिखता है कि-Kingdom के लिए हर जगह सनसनीखेज शुरुआत, ये The Deverakonda का शो है, स्क्रीन पर इसकी उपस्थिति कमाल की है। ये आदमी किसी भी जॉनर को सुपरस्टार की तरह आसानी से निभा सकता है।

Sensational Openings for #Kingdom all over, It’s @TheDeverakonda‘s show all the way, such screen presence 🔥🔥🔥 This man can pull off any Genre with ease like a Superstar 💥💥💥 pic.twitter.com/hRPiGlh7nX — V M R (@vasireddy1905) July 31, 2025

बता दें कि, किंगडम को कई बार पोस्टपोन करने के बाद 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। यह फिल्म एक्शन और थ्रीलर से भरपूर हैं। विजय देवरकोंडा के करियर के लिए यह फिल्म मील का पत्थर साबित हो सकती है।