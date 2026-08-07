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‘चुरा लिया है तुमने’ गाने से सुपरस्टार बना ये अभिनेता, कई हसीनाओं संग किया काम, ‘रामायण’ में मेघनाथ बन जीता था दिल

Vijay Arora: विजय अरोड़ा एक ऐसे अभिनेता थे, जिनकी मुस्कान और खूबसूरती पर लोग फिदा होते थे. उन्होंने अपने सिनेमाई करियर में कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान रामानंद सागर के रामायण में मेघनाद के किरदार से मिली. जानिए कौन है वो.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 7, 2026 5:02:14 PM IST

विजय अरोड़ा
विजय अरोड़ा


बॉलीवुड के टैलेंटेड और चार्मिंग अभिनेता विजय अरोड़ा को एक समय बॉलीवुड का सुपरस्टार माना जाता था. लेकिन किस्मत ऐसी थी कि उनकी जिंदगी को ऐसा मोड़ दिया कि आज ज्यादातर लोग उन्हें ‘रामायण’ के मेघनाद के रूप में याद करते हैं. विजय अरोड़ा सिर्फ अच्छे लुक्स वाले अभिनेता ही नहीं थे. चलिए जानते हैं उनके बारे में. 

अभिनय की दुनिया में कमाया नाम

साल 1971 में विजय अरोड़ा ने FTII से गोल्ड मेडल हासिल किया था. कहा जाता है कि सुपरस्टार राजेश खन्ना ने भी एक बार विजय अरोड़ा को अपना संभावित उत्तराधिकारी बताया था. लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था. फिल्म ‘यादों की बारात’ का सुपरहिट गाना ‘चुरा लिया है तुमने जो दिल को’ ने उन्हें रातोंरात लाखों दिलों की धड़कन बना गया. 1970 के दशक में उनकी शानदार पर्सनालिटी और आकर्षक मुस्कान की वजह से उन्हें बॉलीवुड का चॉकलेट बॉय कहा जाता था.

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दिग्गज हसीनाओं संग किया काम

अभिनेता विजय अरोड़ा ने अपने करियर में कई दिग्गज हसीनाओं संग काम किया था. उन्होंने  जीनत अमान, जया भादुड़ी, शबाना आजमी, मौसमी चटर्जी और आशा पारेख जैसी उस दौर की लगभग हर बड़ी अभिनेत्री के साथ काम किया था. अपने पूरे करियर में उन्होंने करीब 100 फिल्मों और कई लोकप्रिय टीवी सीरियल्स में अभिनय किया था. 

‘रामायण’ में मेघनाद बन जीता दिल

विजय अरोड़ा का करियर जब फीका पड़ने लगा, तो उन्होंने रामानंद सागर की रामायण में मेघनाथ का किरदार निभाकर ऐसी वापसी की कि आज भी लाखों लोग उन्हें उसी भूमिका से पहचानते हैं. 2 फरवरी 2007 को उनका निधन हो गया था. 

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Tags: Vijay Arora
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