Vidyut Jamwal Neglected By OTT Platform: बॉलिवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर इन दिनों जमकर बहस चल रही है. इसी बीच एक ओटोटी प्लेटफॉर्म ने सोमवार एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जिसमें कई बड़ी फिल्मों की रिलीज का ऐलान किया गया. ये ऐलान अक्षय कुमार, अजय देवगन, आलिया भट्ट, वरुण धवन और अभिषेक बच्चन की मौजूदगी में किया गया. वहीं, इस कार्यक्रम में विद्युत जामवाल को नहीं शामिल किया गया. इस पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है.

विद्युत जामवाल ने फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श के ट्वीट के रीट्वीट करते हुए लिखा, निश्चित रूप से एक बड़ी घोषणा. सात फिल्में रिलीज होने वाली हैं लेकिन केवल 5 को रिप्रेजेंटेशन के लायक समझा गया. 2 फिल्मों को न ही कोई सूचना मिली न ही कोई आमंत्रण मिला. लंबा रास्ता तय करना है. इसी तरह से चलता रहेगा.

A BIG announcement for sure!!

7 films scheduled for release but only 5 are deemed worthy of representation. 2 films, receive no invitation or intimation. It’s a long road ahead. THE CYCLE CONTINUES https://t.co/rWfHBy2d77 — Vidyut Jammwal (@VidyutJammwal) June 29, 2020

फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने विद्युत जामवाल के ट्वीट को रीट्वीट करते लिखा, क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो. सिंपल. वहीं, कंगना रनौत की टीम ट्विटर पर लिखा, कितने शर्म की बात है कि आउटसाइडर्स के साथ गलत व्यवहार जारी है. उस क्षेत्र में भी, जिसमें सब नए और आउटसाइडर हैं.

Because you are an outsider. Simple. https://t.co/Tab8DL8Tgn — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) June 29, 2020

Such a shame that ill treatment of outsiders continues even in territories where everyone is new and an outsider. https://t.co/b5xlV6hZqx — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) June 29, 2020

अक्षय कुमार की लक्ष्मी बम, अजय देवनग की भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया, आलिया भट्ट की सड़क 2, अभिषेक बच्चन की बिग बुल, कुनाल खेूम की लूटकेस, विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज और सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा की घोषणा की गई. इस कार्यक्रम में कुनाल खेूम और विद्युत जामवाल को शामिल करने का कोई आमंत्रण नहीं मिला.

Shruti Haasan Beautiful Photos: श्रुति हासन ने कराया स्विमिंग पूल में कराया हॉट फोटोशूट, देखें फोटोज

Sushant Singh Rajput Death: सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका ‘मर्डर’ हुआ है!

और पढ़ें