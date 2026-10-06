‘मौत को छूकर टक से बाहर’ इस बॉलीवुड एक्टर ने कर दिया अजीब कारनामा; 15 मिनट तक खड़े-खड़े रोकी सांस

Vidyut Jammwal Viral Video: वैसे तो आपने कई बॉलीवुड सितारे देखे होंगे लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सितारे के बारे में एक ऐसी अनोखी बात बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे. दरअसल, मुंबई में एक खास स्ट्रीट फाइटर इवेंट में विद्युत जामवाल ने स्टेज पर मेडिटेशन करते हुए 15 मिनट तक अपनी सांस रोककर दर्शकों को हैरान कर दिया. एक्टर, जो आने वाली फिल्म में धालसिम के तौर पर हॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, उन्होंने इस इवेंट का इस्तेमाल उन योगिक प्रैक्टिस को दिखाने के लिए किया जो उन्हें उनके कैरेक्टर से जोड़ती हैं. स्ट्रीट फाइटर में, विद्युत धालसिम का रोल निभा रहे हैं, जो एक पॉपुलर गेमिंग कैरेक्टर है जिसकी काबिलियत योग से जुड़ी है. एक्टर का कलरीपयट्टू, जो प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट है, में बैकग्राउंड भी कैरेक्टर के फिजिकल और स्पिरिचुअल पहलुओं से करीब से जुड़ता है.

15 मिनट तक रोकी सांस

विद्युत जामवाल ने स्टेज पर 15 मिनट तक मेडिटेशन किया. इवेंट के दौरान, विद्युत धालसिम के रूप में तैयार कॉस्प्लेयर्स के साथ मेडिटेशन में बैठे थे. वह अपनी सांस रोककर 15 मिनट तक स्टेज पर स्थिर रहे, जिससे दर्शकों को उनके योगिक प्रैक्टिस के पीछे के डिसिप्लिन की एक झलक मिली. मेडिटेशन पूरा करने के बाद, विद्युत ने बताया कि उन्होंने पतंजलि योग सूत्र की एक खास टेक्निक का इस्तेमाल किया. एक्टर के मुताबिक, इस प्रैक्टिस ने उन्हें अपनी ज़िंदगी में कई माइलस्टोन हासिल करने में मदद की है, और वह यह टेक्निक युवाओं को भी सिखाते हैं.

विद्युत जामवाल अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने एक्शन स्किल्स और मार्शल आर्ट्स के लिए फेमस हैं. उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है, जिसने सबको चौंका दिया है. हाल ही में एक इवेंट में वो बिना पलकें झपकाए लगभग 16 मिनट तक स्टेज पर ऑडियंस के सामने ध्यान मुद्रा में रहे. इतना ही नहीं 1/2 https://t.co/gvbccjrphY — Karam Yadav 2.0💛 (@KaramD_2) October 6, 2026

आखिर कैसे किया खास कारनामा

विद्युत ने बताया कि इस प्रैक्टिस के पीछे बड़ा आइडिया सब्र है. लगातार रिज़ल्ट के पीछे भागने के बजाय, उनका मानना ​​है कि लोगों को रुकना, स्थिर रहना सीखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कुछ मीनिंगफुल पाने में समय लग सकता है. इवेंट में युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए, विद्युत ने कहा, “मैं अपनी युवा पीढ़ी को एक बात बोलना सिखाता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा. ‘आप इसे कैसे समझते हैं?’ मुझे नहीं पता कि मुझे यह कैसे मिला, क्योंकि मैं स्थिर खड़ा रहा.” अधिक हासिल करने की निरंतर दौड़ के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “हम देख रहे सब लोग भाग रहे हैं, यह करना है, वो करना है, यह करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना है; एक बार थम जाओ, एक बार रुक जाओ.”

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