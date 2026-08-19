ऐसी अदाकारा, जिसने सादगी से लोगों को बनाया दीवाना, पहले पति की मौत; फिर दूसरे हसबैंड ने मारा-पीटा, जानिए कौन है वो

बॉलीवुड की चमक-धमक वाली दुनिया में एक वक्त एक लड़की आई, जिसने बिना किसी हैवी मेकअप और बोल्ड कपड़े के मनोरंजन की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई. उस एक्ट्रेस का नाम विद्या सिन्हा है. उस अभिनेत्री ने सिर्फ एक सादी साड़ी और माथे पर बड़ी सी बिंदी और उसने बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ दिया था. लेकिन उसकी निजी जिंदगी काफी दर्दभरी रही.

मॉडलिंग से की थी करियर की शुरुआत

15 नवंबर 1947 को मुंबई के एक फिल्मी परिवार में जन्मी विद्या सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में मॉडलिंग से की थी. विद्या सिन्हा 1968 में मिस बॉम्बे का खिताब जीत चुकी थी और स्टारडम के चरम पर थी. फिर भी वे बेहद साधारण जिंदगी जीती थी. साल 1974 में निर्देशक बासु चटर्जी की नजर विद्या पर पड़ी और उन्होंने फिल्म रजनीगंधा में विद्या को कास्ट किया. यह फिल्म रातोंरात ब्लॉकबस्टर साबित हुई. विद्या सिन्हा रातोंरात स्टार बन गई, लेकिन उनका स्टारडम बाकी हीरोइनों से अलग था. इसके बाद ‘छोटी सी बात’, ‘पति पत्नी और व और ‘स्वयंवर’ जैसी फिल्मों से विद्या ने साबित कर दिया कि सादगी से भी स्टारडम हासिल किया जा सकता है. संजीव कुमार, राजेश खन्ना और विनोद खन्ना जैसे दिग्गज सितारों के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट रही.

सादगी से जीता दिल

अपार सफलता के बाद जब विद्या सिन्हा स्टार बन गई तब भी वे शूटिंग पर जाने के लिए मुंबई की लोकल बसों और टैक्सी का इस्तेमाल करती थी. कई बार बस में लोग उन्हें पहचान लेते थे. लेकिन उनकी सादगी देखकर कोई यकीन ही नहीं कर पाता था कि मिस बॉम्बे और देश की टॉप एक्ट्रेस हैं.

निजी जिंदगी थी दर्दनाक

फिल्मों की इस खूबसूरत दुनिया के पीछे विद्या सिन्हा की निजी जिंदगी बेहद अलग थी. विद्या को 1968 में अपने पड़ोसी और तमिल ब्राह्मण वेंकटेश्वरन अय्यर से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली. दोनों की शादीशुदा जिंदगी बेहद खुशहाल चल रही थी. साल 1989 में उन्होंने एक बेटी जान्हवी को गोद लिया. लेकिन 1996 में विद्या की दुनिया तब उजड़ गई जब बीमारी के चलते उनके पति का निधन हो गया. पति के जाने के गम से टूटी विद्या ने बॉलीवुड छोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया चली गई.

दूसरे पति ने की घरेलू हिंसा

साल 2001 में विद्या सिन्हा की मुलाकात इंटरनेट के जरिए डॉक्टर नेताजी भीमराव सालुंके से हुई. विद्या को लगा कि उनकी जिंदगी में दोबारा खुशियां लौट आई हैं और उन्होंने शादी कर ली. लेकिन यह शादी खुशियों की नहीं बल्कि उनके बुरे दौर की शुरुआत थी. शादी के कुछ ही समय बाद उनके दूसरे पति ने उन पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार करने शुरू कर दिए. पैसे की मांग और घरेलू हिंसा से तंग आकर 2009 में विद्या ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया और उनसे तलाक ले लिया. इतने बड़े दुखों के बाद भी विद्या सिन्हा ने हार नहीं मानी. उन्होंने एक बार फिर भारत लौट कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की. उन्होंने सलमान खान की फिल्म ‘बॉडीगार्ड’और टीवी सीरियल ‘काव्यांजलि’ और ‘कुल्फी कुमार बाजेवाला’ से जबरदस्त वापसी की. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. 15 अगस्त 2019 को फेफड़ों और दिल की बीमारी के कारण 71 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था.

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