एयरपोर्ट पर ही पति को लिपलॉक करने लगी बॉलीवुड हसीना, 47 की उम्र में परवान चढ़ा रोमांस; वीडियो ने मचाई खलबली

बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन और उनके पति सिद्धार्थ रॉय कपूर को रविवार सुबह एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों के बीच प्यार भरा पल देखने को मिला. विद्या बालन के रवाना होने से पहले कपल ने एक-दूसरे को किस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

क्या है वायरल वीडियो?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में विद्या बालन को एयरपोर्ट पर पति सिद्धार्थ रॉय कपूर संग स्पॉट किया गया. विद्या और सिद्धार्थ को देखकर पैपराजी ने उन्हें अपने कैमरों में कैद कर लिया. अभिनेत्री एयरपोर्ट पर पति संग रोमांटिक होती नजर आईं. दोनों एक दूजे को कैमरों के सामने Liplock करते हुए दिखाई दिए.

क्या बोल रहे नेटिजंस?

इस वायरल वीडियो को देखने के बाद नेटिजंस की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने बोला, ‘घर में टाइम नहीं मिलता होगा क्या इन्हें.’ वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, ‘मार गई तेरी जुदाई.’ वहीं अनय यूजर्स भी अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं.

कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात?

विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर की पहली मुलाकात फिल्म ‘नो वन किल्ड जेसिका’ के आसपास हुई थी. उस वक्त सिद्धार्थ UTV मोशन पिक्चर्स से जुड़े थे और विद्या फिल्म का हिस्सा थीं. हालांकि, दोनों के बीच नजदीकियां बाद में बढ़ीं. बताया जाता है कि फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के दौरान दोनों की बातचीत शुरू हुई. विद्या को फिल्म ‘पा’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था. करण जौहर ने भी एक पार्टी में दोनों की मुलाकात करवाने में मदद की थी. इसके बाद दोनों ने डेटिंग शुरू की. कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद, विद्या और सिद्धार्थ ने 14 दिसंबर, 2012 को मुंबई में शादी कर ली.

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