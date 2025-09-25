इंटीमेट सीन में एक्ट्रेस के करीब आया एक्टर, Kiss के लिए खोला मुंह तो…नई होने की वजह से नहीं कर पाईं मना!

Vidya Balan Movies: बॉलीवुड फिल्मों में इंटीमेट और किसिंग सीन बहुत आम हो गए हैं. इन सीन्स के शूट के समय एक्ट्रेस और एक्टर, दोनों की च्वाइस और सिचुएशन का ध्यान रखा जाता है. लेकिन, कई बार सेट पर ऐसी चीजें हो जाती हैं जो सालों-साल लोगों को याद रह जाती हैं. ऐसा ही एक किस्सा विद्या बालन (Vidya Balan) के शुरुआती करियर का भी रहा है. विद्या बालन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं, लेकिन जब वह फिल्मी दुनिया में नई थीं, तो उनके साथ इंटीमेट सीन के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जो उन्हें आज भी याद है और जिसे वह बताते हुए खूब हंसती हैं.

इंटीमेट सीन में एक्टर को नहीं कर पाईं मना!

विद्या बालन (Vidya Balan Movies) ने स्क्रीन पर बोल्ड किरदार निभाने और रियल लाइफ में बोल्ड स्टेटमेंट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. कुछ समय पहले एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू दिया था जहां उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर की एक फिल्म के इंटीमेट सीन शूट का जिक्र किया था. विद्या बालन ने बताया था सेट पर लाइट-कैमरा सब शूट के लिए तैयार था. ऐसे में सामने से को-स्टार आया. वह चाइनीज खाकर आए थे और उनके मुंह से लहसुन-सोया सॉस की स्मेल आ रही थी.

विद्या (Vidya Balan Bold Scenes) ने आगे बताया, वह इंटीमेट सीन में यह सोच रही थीं कि इस आदमी को ब्रश करना याद दिलाने वाला भी कोई नहीं है. लेकिन, वह फिल्मी दुनिया में नई थीं, ऐसे में वह एक्टर को मिंट ऑफर नहीं कर पाई थीं.

संजय दत्त के मुंह से आ रही थी स्मेल!

विद्या बालन (Vidya Balan News) ने उसी पुराने इंटरव्यू में बताया था कि वह एक्टर संजय दत्त थे. बता दें, साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म परिणीता में संजय दत्ता और विद्या बालन ने बेबाकी से इंटीमेट सीन दिया था. हालांकि, एक्ट्रेस का यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

इंटीमेट सीन के बाद ऐसा था एक्टर का रिएक्शन

विद्या ने फनी किस्से के साथ-साथ बताया कि इंटीमेट सीन शूट होने सेपहले वह थोड़ा घबरा रही थीं, तब संजय दत्त ने मुस्कुराकर कहा, विद्या मैं खुद नर्वस हूं…अब ये सीन करेंगे कैसे करेंगे. विद्या का कहना था कि संजय दत्त की यह बात सुनकर उनका डर खत्म हो गया और आराम से उन्होंने सीन शूट कर लिया.