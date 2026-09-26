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Vicky Kaushal का ऐसा Vintage लुक पहले नहीं देखा होगा, ‘Love & War’ का पोस्टर वायरल

Vicky Kaushal’s Love And War first look: संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म लव एंड वॉर के मेकर्स ने अब विक्की कौशल का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है, जो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ लीड कास्ट का हिस्सा हैं.

By: Heena Khan | Published: September 26, 2026 1:16:30 PM IST

love and war first look
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Vicky Kaushal’s Love And War first look: संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म लव एंड वॉर के मेकर्स ने अब विक्की कौशल का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है, जो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ लीड कास्ट का हिस्सा हैं. रणबीर और आलिया दोनों के फर्स्ट लुक पोस्टर पिछले 3 दिनों में रिलीज़ किए गए थे. पूरे कैरेक्टर लुक को दिखाने के बजाय, पोस्टर में सिर्फ विक्की पर फोकस किया गया है, जो सिगरेट जलाते हुए कैमरे में गौर से देख रहे हैं. कैप्शन में लिखा था, ‘नज़रे मिलेंगी, लेकिन हटेंगी नहीं!’ (“आप उनकी नज़रों से मिलेंगे, लेकिन उनसे अपनी नज़रें नहीं हटा पाएंगे).” उनके माथे और गाल पर गहरे निशान उनके लुक में काफी कैरेक्टर जोड़ते हैं.

संजय की फिल्म में पहली बार दिखेंगे विक्की कौशल 

लव एंड वॉर संजय लीला भंसाली के साथ विक्की कौशल का पहला कोलेबोरेशन है. उन्होंने पहले रणबीर के साथ संजू (2018) और आलिया के साथ राज़ी (2018) में स्क्रीन शेयर किया है. 60 के दशक के बीच में युद्ध के बैकग्राउंड पर बनी इस फिल्म के बारे में कहा गया था कि यह राज कपूर की फिल्म संगम का अडैप्टेशन है. हालांकि मेकर्स ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन भंसाली ने इसके प्रोडक्शन के ज़्यादातर समय तक लव एंड वॉर की दुनिया को सीक्रेट रखा है, जबकि सेट और फिल्म की कास्टिंग की झलकियां लोगों की उत्सुकता बढ़ाती रहीं.

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आलिया-रणबीर और विक्की मचाएंगे धमाल 

कल, आलिया भट्ट का लुक रिलीज़ होने के बाद, उनके एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस का एक छोटा सा क्लिप ऑनलाइन लीक हो गया. लव एंड वॉर लगभग दो साल से बन रही है. इस महीने की शुरुआत में फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी पूरी हो गई. पहले इसे क्रिसमस 2025 में रिलीज़ करने की घोषणा की गई थी, फिर इसे 2026 और आखिरकार जनवरी 2027 में रिलीज़ करने की घोषणा की गई, लेकिन भंसाली प्रोडक्शंस ने इस साल की शुरुआत में 21 जनवरी की तारीख को ऑफिशियली कन्फर्म किया, और फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज़ होने वाली है.

Tags: bollywoodhome-hero-pos-3sanjay leela bhansaliVicky Kaushal
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