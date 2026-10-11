Katrina के साथ फोटो पर Vicky Kaushal की खिंचाई, फैंस बोले- ट्रोलिंग का ठेका सिर्फ पत्नी ने लिया है?

Vicky Kaushal Trolling: विक्की कौशल और कैटरीना कैफ लंदन में हैं, क्योंकि एक्ट्रेस UK में अपने ब्यूटी ब्रांड, के ब्यूटी के एक साल पूरे होने का जश्न मना रही हैं. कपल को हाल ही में एक फैन के साथ पोज़ देते हुए देखा गया था, और दोनों की एक फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. हालांकि, विक्की के बदले हुए लुक ने सबका ध्यान खींचा है. एक्टर ने घनी दाढ़ी, चश्मा और टोपी पहनी हुई थी, जो उनके आम लुक से काफी अलग लग रहा था. उनके नए लुक ने ऑनलाइन अंदाज़े लगाए हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या वो अपनी आने वाली फिल्म महावतार की तैयारी कर रहे हैं.

यह फोटो कैटरीना के हाल ही में एक इवेंट में उनके लुक को लेकर बॉडी-शेमिंग कमेंट्स का सामना करने के कुछ दिनों बाद सामने आई है. अब, विक्की को भी उनके लुक्स को लेकर कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है, कुछ रेडिट यूजर्स कपल को लेकर रिएक्शन्स के बीच अंतर बता रहे हैं.

विक्की कौशल, कैटरीना कैफ लंदन में दिखे

यह फोटो X पर एक फैन पेज ने शेयर की है और इसमें विक्की और कैटरीना लंदन की एक सड़क पर एक फैन के साथ पोज़ देते दिख रहे हैं. कैटरीना ने ओवरसाइज़्ड ग्रे जैकेट और व्हाइट शर्ट में अपना लुक सिंपल रखा, बाल पीछे बांधे और मिनिमल मेकअप किया. वहीं, विक्की ने ग्रे स्वेटशर्ट, कैप और चश्मा पहना हुआ था. उनकी घनी दाढ़ी और भरा हुआ लुक उन्हें उनके आम लुक से अलग दिखा रहा था. कैटरीना UK में Kay Beauty के एक साल पूरे होने पर लंदन में थीं. एक्ट्रेस ने Nykaa के साथ मिलकर ब्यूटी ब्रांड शुरू किया था, और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में ऑक्सफोर्ड सर्कस में Space NK के फ्लैगशिप स्टोर पर एक इवेंट शामिल था.

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Reddit ने विक्की कौशल के नए लुक पर रिएक्ट किया

Reddit यूज़र्स ने विक्की कौशल के नए लुक पर मिले-जुले रिएक्शन दिए. एक यूज़र ने मज़ाक में कहा, “क्या विक्की अपनी शेविंग किट पैक करना भूल गए या क्या,” जबकि दूसरे ने कहा कि वो फिल्ममेकर शूजित सरकार जैसे लग रहे हैं. कुछ ने उनके लुक की भी बुराई की. हालांकि, दूसरों ने बताया कि विक्की और कैटरीना को उनके लुक्स के लिए कैसे जज किया जाता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड हैं. एक यूज़र ने लिखा, ‘अब कोई भी विक्की को उसके लुक्स के लिए ट्रोल नहीं करेगा. यह सिर्फ़ उसकी पत्नी के लिए है,” जबकि दूसरे ने कहा कि नई माँओं से अक्सर स्लिम दिखने की उम्मीद की जाती है, भले ही पुरुषों पर ऐसा प्रेशर न हो.