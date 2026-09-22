Home > मनोरंजन > Katrina का प्रपोजल आते ही Vicky Kaushal ने फेरा था अपनी गर्लफ्रेंड से मुंह! बुरी तरह टूट गईं थीं एक्ट्रेस; आज तक नहीं हुआ Move on

Katrina का प्रपोजल आते ही Vicky Kaushal ने फेरा था अपनी गर्लफ्रेंड से मुंह! बुरी तरह टूट गईं थीं एक्ट्रेस; आज तक नहीं हुआ Move on

Vicky Kaushal Ex Girlfriend: ज़रूरी नहीं कि हर लव स्टोरी का अंत अच्छा हो, और न ही ज़रूरी है कि हर लव स्टोरी का अंत हो. पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड ने कई मिसालें पेश की हैं. एक्टर्स को प्यार हो जाता है, वो अपने प्यार का इज़हार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन फिर अचानक खबर आती है कि कपल अलग हो गया है.

By: Heena Khan | Published: September 22, 2026 11:23:25 AM IST

vicky kaushal ex girlfriend
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Vicky Kaushal Ex Girlfriend: ज़रूरी नहीं कि हर लव स्टोरी का अंत अच्छा हो, और न ही ज़रूरी है कि हर लव स्टोरी का अंत हो. पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड ने कई मिसालें पेश की हैं. एक्टर्स को प्यार हो जाता है, वो अपने प्यार का इज़हार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन फिर अचानक खबर आती है कि कपल अलग हो गया है और सब कुछ भूलकर एक नए रास्ते पर चल पड़ा है. आज हम आपके लिए ऐसी ही एक कहानी लाए हैं. इस लव स्टोरी का हीरो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है, लेकिन हीरोइन अभी भी वहीं है. एक्टर के लिए मूव ऑन करना आसान था, लेकिन लड़की डिप्रेशन में चली गई. ब्रेकअप के 6 साल बाद भी एक्ट्रेस अभी भी सिंगल है. यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि विक्की कौशल और उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड की है.

कोई और था विक्की का पहला प्यार 

विक्की कौशल आज भले ही कैटरीना कैफ के साथ खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हों, लेकिन वह उनकी ज़िंदगी का पहला प्यार नहीं हैं. इससे पहले भी उनकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत लड़की आई थी, जिसके पीछे वह पागलों की तरह घूमते दिखे थे. वह एक्ट्रेस भी विक्की के प्यार में डूबी हुई थी. यह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि हरलीन सेठी हैं.

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दोनों ने कभी अपने प्यार को नहीं छिपाया, एक्स-कपल एक-दूसरे को खुलकर सपोर्ट करते दिखे. एक समय था जब हरलीन सेठी उनके दिल पर राज करती थीं. हरलीन ने कई OTT प्रोजेक्ट्स पर काम किया. ‘ब्रोकन बट ब्यूटीफुल’ उनकी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली वेब सीरीज़ है, जिसमें वे विक्रांत मैसी के साथ नज़र आई थीं. इस सीरीज़ के प्रमोशन के दौरान विक्की उन्हें सपोर्ट करने आए थे और ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ के दौरान हरलीन एक्टर की फ़िल्म को प्रमोट कर रही थीं. हाल ही में वे शरद केलकर के साथ एक रोमांटिक वेब सीरीज़ में नज़र आई थीं.

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ब्रेकअप से था हर कोई हैरान 

जब हरलीन और विक्की की लव स्टोरी शुरू हुई थी, तो दोनों ने इसे मान लिया था. हालांकि, जब उनका ब्रेकअप हुआ, तो हर कोई हैरान रह गया था. लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका प्यार कैसे खत्म हो गया. विक्की कौशल ने हमेशा अपने और हरलीन के रिश्ते को पब्लिक रखा, लेकिन उन्होंने कभी ब्रेकअप के बारे में बात नहीं की.

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Tags: bollywoodkatrina kaifVicky Kaushal
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