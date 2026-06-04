Vicky Kaushal: ‘पत्नी वाले जोक’ पर ट्रोल होने के बाद विक्की कौशल का छलका दर्द, महीनों बाद तोड़ी चुप्पी!

एक शादी में साथ नजर आने के बाद ऑनलाइन हुई तीखी बहस के महीनों बाद, विक्की कौशल ने आखिरकार अपने वायरल ‘पत्नी वाले जोक’ पर मिली आलोचना का जवाब दिया है. एक्टर ने माना कि पब्लिक लाइफ़ में कड़ी निगरानी और ज़िम्मेदारी होती है, साथ ही इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सेलेब्रिटीज़ से हर समय एकदम सही होने की उम्मीद नहीं की जा सकती.

विक्की कौशल ने आलोचना पर अपने विचार साझा किए

The NOD Magazine के साथ हाल ही में हुई बातचीत में, विक्की ने वायरल क्लिप पर मिली प्रतिक्रिया के बारे में बात की और पब्लिक की आलोचना से निपटने पर अपना नज़रिया साझा किया. उन्होंने कहा, ‘सिर्फ़ इसलिए कि आप एक पब्लिक फ़िगर हैं, इसका बिल्कुल भी यह मतलब नहीं है कि आपको एकदम सही होना होगा. कभी-कभी हमें आलोचना का सामना करना पड़ता है, और शायद यही वह सबक है जो मैंने इससे सीखा है कि लोग मुझ पर चाहे कितना भी प्यार क्यों न बरसाएँ, इसके साथ एक खास तरह की ज़िम्मेदारी भी आती है.’

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

यह बहस इस साल की शुरुआत में तब शुरू हुई जब एक शादी समारोह का फ़ुटेज ऑनलाइन सामने आया और देखते ही देखते सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल हो गया. इस कार्यक्रम के दौरान, विक्की ने दूल्हे को अपना मशहूर डायलॉग, ‘हाउ इज़ द जोश?’ (जोश कैसा है?) दोहराने के लिए प्रेरित किया, जिस पर दर्शकों ने हमेशा की तरह जवाब दिया: ‘हाई, सर!’ दर्शकों का उत्साह देखकर, एक्टर ने फिर शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में एक मज़ाकिया टिप्पणी की. ‘मैंने देखा है कि कुंवारों का जोश हमेशा हाई रहता है. हम शादीशुदा लोगों का जोश साल-दर-साल कम होता जाता है. लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है. जोश शादी के सिर्फ़ चार दिनों के अंदर ही कम नहीं हो जाता.’

Vicky Kaushal entering his uncle era where cracking joke on wife is the way to socialise.pic.twitter.com/3MpbkOI5O2 — BNG (@bolly_bb) March 18, 2026

जहाँ कई लोगों ने इस बातचीत को एक हल्के-फुल्के मज़ाक के तौर पर देखा, वहीं कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि इसने शादी के बारे में उन पुरानी और घिसी-पिटी सोच को बढ़ावा दिया जिन्हें वे पुराना और बेकार मानते थे.

शोहरत पर विक्की कौशल का नजरिया

हालाँकि इस आलोचना ने काफ़ी बहस छेड़ दी थी, लेकिन विक्की की हालिया टिप्पणियों से पता चलता है कि वह ऐसे पलों को स्टारडम का एक स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं. पब्लिक की सोच को कंट्रोल करने पर ध्यान देने के बजाय, एक्टर ने रचनात्मक फ़ीडबैक से सीखने के महत्व पर ज़ोर दिया.