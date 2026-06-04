Home > मनोरंजन > Vicky Kaushal: ‘पत्नी वाले जोक’ पर ट्रोल होने के बाद विक्की कौशल का छलका दर्द, महीनों बाद तोड़ी चुप्पी!

Vicky Kaushal: ‘पत्नी वाले जोक’ पर ट्रोल होने के बाद विक्की कौशल का छलका दर्द, महीनों बाद तोड़ी चुप्पी!

Vicky Kaushal: 'पत्नी वाले जोक' पर बुरी तरह घिरे विक्की कौशल ने महीनों बाद तोड़ी चुप्पी. ट्रोलर्स को दिया ऐसा जवाब, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे- बात तो सही है!

By: Shivani Singh | Published: June 4, 2026 12:55:09 PM IST

'पत्नी वाले जोक' पर बुरी तरह घिरे विक्की कौशल ने महीनों बाद तोड़ी चुप्पी. (Image-Instagram/katrinakaif)
'पत्नी वाले जोक' पर बुरी तरह घिरे विक्की कौशल ने महीनों बाद तोड़ी चुप्पी. (Image-Instagram/katrinakaif)


एक शादी में साथ नजर आने के बाद ऑनलाइन हुई तीखी बहस के महीनों बाद, विक्की कौशल ने आखिरकार अपने वायरल ‘पत्नी वाले जोक’ पर मिली आलोचना का जवाब दिया है. एक्टर ने माना कि पब्लिक लाइफ़ में कड़ी निगरानी और ज़िम्मेदारी होती है, साथ ही इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सेलेब्रिटीज़ से हर समय एकदम सही होने की उम्मीद नहीं की जा सकती.

विक्की कौशल ने आलोचना पर अपने विचार साझा किए

The NOD Magazine के साथ हाल ही में हुई बातचीत में, विक्की ने वायरल क्लिप पर मिली प्रतिक्रिया के बारे में बात की और पब्लिक की आलोचना से निपटने पर अपना नज़रिया साझा किया. उन्होंने कहा, ‘सिर्फ़ इसलिए कि आप एक पब्लिक फ़िगर हैं, इसका बिल्कुल भी यह मतलब नहीं है कि आपको एकदम सही होना होगा. कभी-कभी हमें आलोचना का सामना करना पड़ता है, और शायद यही वह सबक है जो मैंने इससे सीखा है कि लोग मुझ पर चाहे कितना भी प्यार क्यों न बरसाएँ, इसके साथ एक खास तरह की ज़िम्मेदारी भी आती है.’

You Might Be Interested In

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

यह बहस इस साल की शुरुआत में तब शुरू हुई जब एक शादी समारोह का फ़ुटेज ऑनलाइन सामने आया और देखते ही देखते सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल हो गया. इस कार्यक्रम के दौरान, विक्की ने दूल्हे को अपना मशहूर डायलॉग, ‘हाउ इज़ द जोश?’ (जोश कैसा है?) दोहराने के लिए प्रेरित किया, जिस पर दर्शकों ने हमेशा की तरह जवाब दिया: ‘हाई, सर!’ दर्शकों का उत्साह देखकर, एक्टर ने फिर शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में एक मज़ाकिया टिप्पणी की. ‘मैंने देखा है कि कुंवारों का जोश हमेशा हाई रहता है. हम शादीशुदा लोगों का जोश साल-दर-साल कम होता जाता है. लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है. जोश शादी के सिर्फ़ चार दिनों के अंदर ही कम नहीं हो जाता.’

जहाँ कई लोगों ने इस बातचीत को एक हल्के-फुल्के मज़ाक के तौर पर देखा, वहीं कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि इसने शादी के बारे में उन पुरानी और घिसी-पिटी सोच को बढ़ावा दिया जिन्हें वे पुराना और बेकार मानते थे.

शोहरत पर विक्की कौशल का नजरिया

हालाँकि इस आलोचना ने काफ़ी बहस छेड़ दी थी, लेकिन विक्की की हालिया टिप्पणियों से पता चलता है कि वह ऐसे पलों को स्टारडम का एक स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं. पब्लिक की सोच को कंट्रोल करने पर ध्यान देने के बजाय, एक्टर ने रचनात्मक फ़ीडबैक से सीखने के महत्व पर ज़ोर दिया.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आपने कभी सुने हैं इन अजीब नामों वाले आम?

June 4, 2026

सान्या मल्होत्रा का बिकिनी लुक

June 3, 2026

गर्मी में energy देंगे सत्तू से बने हुए ये Food...

June 3, 2026

सेहत के लिए नुकसानदायक है ज्यादा पानी

June 3, 2026

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, जिन्होंने साउथ फिल्मों में किया काम

June 3, 2026

राम चरण की 5 दमदार फिल्में

June 3, 2026
Vicky Kaushal: ‘पत्नी वाले जोक’ पर ट्रोल होने के बाद विक्की कौशल का छलका दर्द, महीनों बाद तोड़ी चुप्पी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vicky Kaushal: ‘पत्नी वाले जोक’ पर ट्रोल होने के बाद विक्की कौशल का छलका दर्द, महीनों बाद तोड़ी चुप्पी!
Vicky Kaushal: ‘पत्नी वाले जोक’ पर ट्रोल होने के बाद विक्की कौशल का छलका दर्द, महीनों बाद तोड़ी चुप्पी!
Vicky Kaushal: ‘पत्नी वाले जोक’ पर ट्रोल होने के बाद विक्की कौशल का छलका दर्द, महीनों बाद तोड़ी चुप्पी!
Vicky Kaushal: ‘पत्नी वाले जोक’ पर ट्रोल होने के बाद विक्की कौशल का छलका दर्द, महीनों बाद तोड़ी चुप्पी!