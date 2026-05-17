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इस एक्टर ने डेब्यू फिल्म से ही दर्शकों को रुलाया, आज लोगों के दिलों पर कर रहा राज, जानिए कौन है वो सितारा

Vicky Kaushal: बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल ने अपनी शुरुआती फिल्म से ही लोगों का दिल जीत लिया था. इसके बाद उन्होंने कई जबरदस्त फिल्में दी. चलिए एक नजर डालते हैं अभिनेता के सिनेमाई सफर पर.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 17, 2026 12:26:11 PM IST

विक्की कौशल का फिल्मी करियर
विक्की कौशल का फिल्मी करियर


विक्की कौशल, बॉलीवुड के शानदार अभिनेताओं में शुमार हैं. बीते 17 मई को एक्टर ने अपना 38वां जन्मदिन मनाया. अभिनेता को शुरुआती दिन मुंबई के चॉल में बिताने पड़े. फिर उन्होंने अपनी पहली फिल्म से लोगों को रुला दिया. इसके बाद विक्की कौशल ने धीरे-धीरे मनोरंजन जगत में अपनी पहचान बना ली और आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है. जानें अभिनेता का सिनेमाई सफर. 

चॉल में बिताने पड़े शुरुआत दिन

16 मई, 1988 को विक्की कौशल का जन्म मुंबई में हुआ था. अभिनेता ने बताया था कि उन्हें अपना बचपन मुंबई के मलाड इलाके की एक चॉल में बने 10×10 फीट के छोटे से कमरे में बिताने पड़े थे. एक्टर का बचपन से ही फिल्मों के प्रति जुनून था. 

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सहायक डायरेक्टर के रूप में किया काम

अभिनेता विक्की कौशल के पिता शाम कौशल बॉलीवुड में एक प्रसिद्ध एक्शन डायरेक्टर के रूप में काम करते थे. विक्की कौशल को अपना पहला बड़ा अवसर तब मिला जब फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने उन्हें  फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में सहायक निर्देशक के रूप में काम करने का मौका दिया. 

पहली फिल्म से ही दर्शकों को रुलाया

विक्की कौशल के अभिनय करियर की शुरुआत नीरज घायवान द्वारा निर्देशित फिल्म ‘मसान’ से हुई. इस इमोशनल ड्रामा फिल्मों को दुनिया भर में सराहना मिली और विक्की के अभिनय ने उनकी प्रतिभा को सबके सामने ला दिया. आज भी ‘मसान’ को उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है. अभिनेता ने इसमें डोंग की भूमिका निभाई थी, जो लाश को श्मशान में जलाते हैं. लेकिन उनका सपना कुछ और करने का होता है. इसी दौरान एक्टर को प्रेम हो जाता है. फिर अंत में उन्हें अपनी ही प्रेमिका की लाश जलाने की नौबत आ जाती है. इस सीन ने सभी को भावुक कर दिया था. 

इन फिल्मों से छा गए विक्की कौशल 

विक्की कौशल ने अपने फिल्मी करियर में ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’, ‘सरदार उधम’ और ‘सैम बहादुर’ जैसी कई हिट फिल्में दीं. प्रशंसकों और आलोचकों ने इन सभी फिल्मों में उनके दमदार अभिनय और समर्पण की सराहना की. उनकी फिल्म ‘छावा’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही और विक्की कौशल के करियर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. वहीं अभिनेता की आगामी फिल्म की बात करें तो वह ‘लव एंड वॉर’ में नजर आएंगे. 

Tags: bollywoodVicky Kaushal
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