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तमिल फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर, दिग्गज फिल्म निर्माता और लेखक के. भाग्यराज को आया हार्टअटैक, 73 वर्ष की आयु में हुआ निधन

दिग्गज तमिल फिल्म निर्माता, अभिनेता और पटकथा लेखक के. भाग्यराज का चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया.

By: Shivangi Shukla | Published: June 27, 2026 10:49:00 AM IST

के. भाग्यराज
के. भाग्यराज


K Bhagyaraj Demise: तमिल सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता, अभिनेता और पटकथा लेखक के. भाग्यराज का शनिवार को चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वे 73 वर्ष के थे. 

उनके निधन से तमिल सिनेमा के एक युग का अंत हो गया है. उन्हें उनकी असाधारण कहानी कहने की कला, पटकथा लेखन और मध्यमवर्गीय पारिवारिक मनोरंजन फिल्मों में उनके योगदान के लिए विशेष रूप से सराहा जाता था.

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तमिल सिनेमा के एक युग का अंत 

के. भाग्यराज सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे थे और अपनी मृत्यु से कुछ ही दिन पहले उन्होंने गोवा में अभिनेत्री-राजनेता खुशबू सुंदर की बेटी की शादी में शिरकत की थी. तमिलनाडु के इरोड जिले में कृष्णास्वामी भाग्यराज का जन्म हुआ था. उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपने सफर की शुरुआत प्रशंसित फिल्म निर्माता भरतिराजा के सहायक के रूप में की, जिसके बाद उन्होंने अपना एक सफल करियर बनाया.

80 और 90 के दशक में वह तमिल सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फिल्म निर्माता-लेखकों में से एक बन गए, जो मध्यमवर्गीय पारिवारिक नाटकों की अपनी विशिष्ट शैली, तीक्ष्ण पटकथा लेखन और सामाजिक रूप से जुड़ी कहानी कहने के लिए जाने जाते हैं. अपने शानदार करियर के दौरान, भाग्यराज ने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और 75 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया. उन्हें तमिल सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखकों में से एक माना जाता था, जिनके लेखन को उनके सहज पात्रों, भावनात्मक गहराई और आकर्षक कथानकों के लिए व्यापक प्रशंसा मिली.

बॉलीवुड में भी आजमाई थी किस्मत 

तमिल सिनेमा में उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज अभिनेता एमजी रामचंद्रन (एमजीआर) ने सार्वजनिक रूप से भाग्यराज को फिल्म उद्योग में अपना उत्तराधिकारी बताया था. उनकी कुछ सबसे चर्चित फिल्मों में मुंधनाई मुदिचू, अंधा 7 नाटकाल और डार्लिंग, डार्लिंग, डार्लिंग शामिल हैं, जिन्हें आज भी क्लासिक्स के रूप में याद किया जाता है.

भाग्यराज ने आखिरी रास्ता (1986) का निर्देशन करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बनाई, जिसमें अमिताभ बच्चन ने जया प्रदा, श्रीदेवी और अनुपम खेर के साथ दोहरी भूमिका निभाई थी. यह बदला लेने पर आधारित फिल्म उस दशक की उल्लेखनीय हिंदी फिल्मों में से एक बन गई और इसने तमिल सिनेमा से परे भाग्यराज की कहानी कहने की क्षमता को और भी प्रदर्शित किया.

तमिल फिल्म इंडस्ट्री अपने सबसे प्रतिभाशाली रचनाकारों में से एक के निधन पर शोक मना रही है. उनके निधन पर अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं और प्रशंसकों में दुख का माहौल है.

Tags: entertainment
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