Suhasini Mulay marriage: 60 की उम्र में मिला हमसफर! 90s की इस एक्ट्रेस ने बुढ़ापे में रचाई पहली शादी; आखिर क्यों सालों से थीं कुंवारी

Suhasini Mulay marriage: प्यार न तो कैलेंडर के हिसाब से चलता है और न ही किसी सही उम्र का इंतज़ार करता है. जहां कुछ लोगों को अपने जीवनसाथी बीस की उम्र में ही मिल जाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे कनेक्शन की तलाश में दशकों बिता देते हैं जो सच में सही लगे. समाज अक्सर रिश्तों और शादी पर बिना कहे समय-सीमा तय कर देता है, लेकिन कुछ लोग तब तक समझौता नहीं करते जब तक उन्हें ऐसा इंसान न मिल जाए जो सच में उनकी ज़िंदगी में सही बैठे.

60 साल की उम्र में बना साथी

अनुभवी एक्ट्रेस सुहासिनी मुले की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि खुशी तब भी मिल सकती है जब इसकी उम्मीद न हो. यहाँ तक कि 60 साल की उम्र में भी. मशहूर एक्ट्रेस सुहासिनी मुले के लिए, शादी का मतलब कभी भी सामाजिक उम्मीदों को पूरा करना नहीं था. इसके बजाय, यह सही साथी खोजने के बारे में था. ‘सुहाना सफ़र’ के साथ हाल ही में हुई बातचीत में, नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली इस एक्ट्रेस ने 60 साल की उम्र में पहली बार शादी करने के बारे में बात की.

ऐसे हैं मेरे पति – सुहासिनी

उन्होंने कहा, “मैंने 60 साल की उम्र में पहली बार शादी की. तब तक मुझे सही साथी नहीं मिला था. मेरे पति एक बहुत जाने-माने वैज्ञानिक हैं. जब वो विज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वे एक बहुत अच्छे इंसान हैं.” मुले, जो ‘लगान’ और ‘जोधा अकबर’ जैसी फ़िल्मों में यादगार अभिनय के लिए जानी जाती हैं, का लंबे समय से मानना ​​था कि वे शायद अकेली ही रहेंगी. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था.

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एक फ़ेसबुक मैसेज जिसने सब कुछ बदल दिया

ज़िंदगी में यह बदलाव तब आया जब वे इंटरनेट पर कुछ देख रही थीं. उन्हें भौतिक विज्ञानी (physicist) अतुल गुर्टू की फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल मिली, जिन्होंने ‘लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर’ प्रोजेक्ट पर काम किया था. उस पल को याद करते हुए उन्होंने बताया, “मैंने अतुल की प्रोफ़ाइल देखी और सोचा, ‘क्या भौतिक विज्ञानी भी फ़ेसबुक पर होते हैं?’ वे ‘लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर’ पर काम कर रहे थे. चूँकि मुझे हमेशा से विज्ञान में दिलचस्पी रही है, इसलिए मैंने उन्हें एक मैसेज भेजा और पूछा, ‘LHC क्या है?'”

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