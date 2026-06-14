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‘काला हिरन’ से अलग हुए वेटेरन एक्टर गोविंद नामदेव, कहा; ‘टीजर देखने के बाद ‘used’ महसूस हुआ, ये वो फिल्म नहीं जिसकी मैंने शूटिंग की थी’

दिग्गज अभिनेता गोविंद नामदेव ने आगामी फिल्म 'काला हिरण' से सार्वजनिक रूप से खुद को अलग कर लिया है. गोविन्द नामदेव का कहना है कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस प्रोजेक्ट को इस तरह पेश किया जाएगा जिससे बॉलीवुड स्टार सलमान खान को निशाना बनाया जा सके.

By: Shivangi Shukla | Published: June 14, 2026 3:15:02 PM IST

'काला हिरन' से अलग हुए वेटेरन एक्टर गोविंद नामदेव
'काला हिरन' से अलग हुए वेटेरन एक्टर गोविंद नामदेव


दिग्गज अभिनेता गोविंद नामदेव ने आगामी फिल्म ‘काला हिरण’ से सार्वजनिक रूप से खुद को अलग कर लिया है. बता दें कि यह फिल्म सलमान खान से जुड़े 1998 के काले हिरण शिकार मामले पर आधारित है. फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद सलमान खान ने फिल्म के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है.

वेटेरन एक्टर गोविन्द नामदेव का कहना है कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस प्रोजेक्ट को इस तरह पेश किया जाएगा जिससे बॉलीवुड स्टार सलमान खान को निशाना बनाया जा सके.

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टीजर जारी होने के बाद बढ़ा विवाद 

12 जून को फिल्म ‘काला हिरन’ का फर्स्ट-लुक टीज़र जारी होने के बाद विवाद और भी बढ़ गया. वीडियो में मुख्य किरदार को सलमान खान से मिलते-जुलते अंदाज़, स्टाइल और एक्सेसरीज़ के साथ दिखाया गया है. फिल्म को लगभग तीन दशक पहले हुए काले हिरण के शिकार मामले से प्रेरित कहानी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जिसके चलते बिश्नोई समुदाय ने कानूनी कार्यवाही और विरोध प्रदर्शन किए थे. हालांकि, गोविंद नामदेव का कहना है कि जिस फिल्म पर उन्होंने काम करने के लिए सहमति दी थी, वह उस प्रोजेक्ट से अलग थी जिसे दर्शक आज देख रहे हैं.

अमर उजाला से बात करते हुए अभिनेता ने कहा, “ट्रेलर देखते ही मैं अंदर तक हिल गया. मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह प्रोजेक्ट उससे बिल्कुल अलग है जिसके लिए मैंने शूटिंग की थी. हमें कभी नहीं बताया गया था कि सलमान खान से मिलता-जुलता किरदार बनाया जाएगा और उसे इस तरह से पेश किया जाएगा. ट्रेलर देखते ही मुझे लगा कि मुझे अंधेरे में रखा गया और मेरा इस्तेमाल किया गया. जो मुझे बताया गया था और जो असल में बना है, उसमें ज़मीन-आसमान का अंतर है.” गोविंद नामदेव के अनुसार, यह परियोजना मूल रूप से उन्हें एक अलग नाम से पेश की गई थी. उन्होंने कहा, “मुझे बताया गया था कि हम ‘सम्भल’ नाम की एक फिल्म बना रहे हैं. उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कहानी बाद में पूरी तरह से अलग मोड़ लेगी.”

अदालत के दृश्यों को फिल्माया है गोविन्द नामदेव ने 

गोविन्द नामदेव ने स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी भूमिका केवल अदालती दृश्यों तक ही सीमित थी. उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि फिल्म में केवल वही कानूनी कार्यवाही दिखाई जाएगी जो पहले से ही सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, “मुझे बताया गया था कि अदालत में एक लंबा दृश्य है और मुझे बस वही करना है. यह भी बताया गया था कि हमारी तरफ से कुछ भी नया नहीं जोड़ा जा रहा है और हम केवल अदालत में जो हुआ था उसे प्रस्तुत कर रहे हैं. मुझे लगा कि पहले से दर्ज तथ्यों को दर्शाने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए मैं इसमें शामिल होने के लिए सहमत हो गया.” गोविंद नामदेव ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे से जुड़ी किसी भी गिरोह संस्कृति का समर्थन नहीं करते हैं. उन्होंने कहा, “मैं किसी भी बिश्नोई गिरोह को अपना आदर्श नहीं मान सकता. मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता. मुझे लगा था कि मैं सिर्फ अदालती कार्यवाही की शूटिंग कर रहा था. लेकिन अब जो बातें सामने आई हैं, उनसे मैं भी असहज महसूस कर रहा हूं.” 

इस बीच, सलमान खान ने फिल्म पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। अपनी याचिका में, अभिनेता ने तर्क दिया है कि ‘ काला हिरन’ उन पर लगे आरोपों पर आधारित प्रतीत होती है और उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने वाले पहले के अदालती आदेश का उल्लंघन करती है। इस मामले की सुनवाई 19 जून को होनी है।

Tags: bollywoodentertainmentsalman khan
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