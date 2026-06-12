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Doddanna Death Rumour: ‘मैं जिंदा हूं’, RIP पोस्ट्स के बीच डोड्डाना का वीडियो वायरल; फैंस ने ली राहत की सांस

Doddanna Death Rumour: कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज एक्टर डोड्डाना अपनी मौत की अफ़वाहों का शिकार हो गए, जब सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबरें फैलने लगीं. अब एक्टर ने सामने आकर अपने फ़ैन्स को भरोसा दिलाया है कि ये सिर्फ़ अफ़वाहें थीं.

By: Heena Khan | Published: June 12, 2026 1:11:11 PM IST

Doddanna death rumour
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Doddanna Death Rumour: कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज एक्टर डोड्डाना अपनी मौत की अफ़वाहों का शिकार हो गए, जब सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबरें फैलने लगीं. अब एक्टर ने सामने आकर अपने फ़ैन्स को भरोसा दिलाया है कि ये सिर्फ़ अफ़वाहें थीं. सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलने के बाद उन्होंने अपनी मौत की अफ़वाहों को खारिज किया, जिससे फ़ैन्स और फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग परेशान हो गए थे. कन्नड़ सिनेमा में दशकों से योगदान देने वाले एक्टर ने एक वीडियो में आकर खुद सबको भरोसा दिलाया कि वे ठीक हैं. मुस्कुराते हुए और अच्छे मूड में, डोड्डाना ने लोगों से अपील की कि वे ऑनलाइन शेयर की जाने वाली बिना पुष्टि वाली पोस्ट पर विश्वास न करें.

डोड्डाना ने शेयर किया वीडियो 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो बयान में अपने फ़ैन्स से बात करते हुए एक्टर ने कहा, ‘मैं ठीक हूँ. मैं ज़िंदा हूँ. मैं स्वस्थ हूँ. कृपया ऐसी झूठी खबरों पर विश्वास न करें.’ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह खबर सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैली और फ़ैन्स ने चिंता ज़ाहिर की. हालाँकि, डोड्डाना ने स्थिति साफ़ करने और अफ़वाहों पर रोक लगाने के लिए एक वीडियो अपलोड किया.

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उड़ रहीं थीं मौत की झूटी खबरें 

दिग्गज एक्टर को खुद इन झूठी खबरों को गलत बताते हुए देखकर फैंस ने राहत की सांस ली है. हाल के सालों में सेलिब्रिटी की मौत की झूठी खबरें आम हो गई हैं. भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर ऐसी गलत जानकारी का शिकार हुए हैं, जो मुख्य रूप से सोशल मीडिया के ज़रिए फैलती है. दोड्डन्ना कन्नड़ सिनेमा का एक जाना-माना नाम हैं और पांच दशकों से भी ज़्यादा समय से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं. उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया है और अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और यादगार सपोर्टिंग किरदारों के लिए खूब लोकप्रियता हासिल की है. उन्होंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया है.

Tags: DoddannaDoddanna Death Rumour
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