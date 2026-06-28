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Main Vaapas Aaunga BOC Day 16: वेदांग रैना की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ ने 16 दिन में कमाए इतने करोड़, क्या निकल पाएगा बजट?

Main Vaapas Aaunga Box Office Day 16: 'मैं वापस आऊंगा' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार वापसी की है. धीमी शुरुआत के बाद फिल्म की कमाई बढ़ी और 16वें दिन भी जमकर कमाई की है. आइए जानते हैं आज तक का कुल कलेक्शन.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 28, 2026 12:38:07 PM IST

Main Vaapas Aaunga BOC Day 16: वेदांग रैना की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ ने 16 दिन में कमाए इतने करोड़, क्या निकल पाएगा बजट?


Main Vaapas Aaunga Box Office Day 16: शरवरी वाघ और वेदांग रैना स्टारर पैट्रियोटिक ड्रामा फिल्म मैं वापस आऊंगा बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है. रिलीज के शुरुआती दिनों में फिल्म की कम कमाई को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये अपने बजट तक पहुंचने में भी संघर्ष करेगी. हालांकि, दर्शकों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स और मजबूत वर्ड ऑफ माउथ ने फिल्म की किस्मत बदल दी है.

विभाजन के दौर की भावनात्मक प्रेम कहानी लोगों के दिलों को छू रही है. यही वजह है कि फिल्म की कमाई में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अब मेकर्स को इसके 100 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंचने की उम्मीद नजर आ रही है.

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 16वें दिन की कमाई ने चौंकाया

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैं वापस आऊंगा ने रिलीज के 16वें दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 4.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इससे पहले 14वें और 15वें दिन फिल्म ने लगभग 2.50 करोड़ रुपये प्रतिदिन की कमाई की थी. तीसरे हफ्ते में भी फिल्म की पकड़ मजबूत बनी हुई है, जो इसकी लोकप्रियता को दिखाता है.

 कुल कलेक्शन पहुंचा बजट के करीब

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने भारत में नेट कलेक्शन के मामले में करीब 41.80 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन लगभग 49.83 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

विदेशी बाजारों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने करीब 14.90 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं, जिसके बाद इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन लगभग 64.73 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है.

 जल्द कर सकती है बजट की भरपाई

रिपोर्ट्स की मानें तो मैं वापस आऊंगा का बजट करीब 70 करोड़ रुपये है. फिल्म अब अपनी लागत के बेहद करीब पहुंच चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये बजट रिकवर कर लेगी. धीमी शुरुआत के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार वापसी की है.

फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के एक्टिंग की लोगों और समीक्षकों द्वारा काफी सराहना की जा रही है. वहीं शरवरी वाघ और वेदांग रैना की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री भी लोगों को पसंद आ रही है. फिल्म में दिलजीत दोसांझ और रजत कपूर जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं.
 

Tags: Box Office Collectionmain vaapas aaungaMain Vaapas Aaunga Box Office Day 16vedang raina
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