konidela परिवार में खुशी की लहर, चिरंजीवी ने वरुण तेज और लावण्या के बेटे का किया वेलकम

Chiranjeevi Welcomes Baby Boy In Family: मेगास्टार चिरंजीवी (Chiranjeevi) ने वरुण तेज (Varun tej) और लावण्या त्रिपाठी (Lavanya Tripathi) के बेटे का स्वागत किया. इसी के साथ, कोनिदेला परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। इस खुशी का ऐलान चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए किया. उन्होंने एक प्यारी सी फोटो शेयर की जिसमें वो नन्हे मेहमान को अपनी गोद में लिए नजर आ रहे हैं।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा करते हुए चिरंजीवी बेबी बॉय को गोद में लिए दिख रहे हैं। साथ ही, उन्होंने कैप्शन में लिखा कि, “दुनिया में स्वागत है, छोटे भाई! वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी को गर्वित माता-पिता बनने की बधाई.” ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैंस और सेलेब्स बेबी पर अपना प्यार लुटा रहे हैं.

1 नवंबर को हुई थी शादी

बता दें कि वरुण और लावण्या ने 1 नवंबर को इटली के टस्कनी में शादी की थी। इस साल मई में उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट की। अब 10 सितंबर को उनके परिवार में नया सदस्य आया है। चिरंजीवी और पद्मजा दादा-दादी बनने की खुशी मना रहे हैं और पूरे परिवार में उत्साह का माहौल है।

फैंस और फैमिली के लिए तोहफा

वरुण तेज ने भी अपने इंस्टाग्राम पर लावण्या और बेबी के साथ प्यार सी तस्वीर शेयर की है. ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में फैमिली की प्यारी सी झलक देख आप भी उनपर प्यार लुटाने पर मजबूर हो जाएंगे. फैंस इस खबर से बेहद खुश हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं. यह पल ना सिर्फ वरुण और लावण्या के लिए खास है बल्कि पूरे कोनिदेला परिवार के लिए खुशी का मौका है.

30,000 करोड़ की दौलत पर भिड़ा Sunjay Kapur का परिवार, मां ने भी उठाए सवाल, पत्नी प्रिया बोलीं- इनको सड़कों पर नहीं छोड़ा