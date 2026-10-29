रणबीर कपूर की ‘Animal’ या रणवीर सिंह की ‘Dhurandhar’? वरुण धवन ने किसे दी तरजीह, जानें वजह

Dhurandhar vs Animal: वरुण धवन और जान्हवी कपूर करण जौहर के कॉफी विद करण सीज़न 9 के काउच पर फिर से मिले, और लेटेस्ट एपिसोड में भी अपनी हमेशा की तरह दोस्ती दिखाई. एक्टर्स, जिन्होंने पहले बवाल और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में स्क्रीन स्पेस शेयर किया था, ने अपनी प्रोफेशनल जर्नी, पर्सनल लाइफ और इंडस्ट्री के कंटेंपरेरी लोगों के बारे में खुलकर बात की, जिससे एक दिलचस्प बातचीत हुई. एपिसोड के दौरान, वरुण ने रणबीर कपूर की एनिमल के बजाय रणवीर सिंह की धुरंधर को भी चुना.

वरुण धवन ने रणबीर कपूर के बजाय रणवीर सिंह को चुना

आदित्य धर द्वारा डायरेक्टेड रणवीर सिंह की धुरंधर फ्रैंचाइज़ी बॉक्स-ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता के रूप में उभरी, दोनों इंस्टॉलमेंट ने कुल मिलाकर दुनिया भर में ₹3,000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की. पहली फ़िल्म ने दुनिया भर में ₹1,300 करोड़ का आंकड़ा पार किया, जबकि इसके सीक्वल, धुरंधर 2: द रिवेंज ने दुनिया भर में ₹1,800 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करके फ़्रैंचाइज़ की कमाई को और बढ़ाया. इन दोनों फ़िल्मों ने इस फ़्रैंचाइज़ को भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी कमर्शियल सफलताओं में से एक बना दिया. दूसरी ओर, संदीप रेड्डी वांगा की डायरेक्ट की हुई रणबीर कपूर की फ़िल्म एनिमल भी ऑनलाइन भारी विरोध का सामना करने के बावजूद हिट रही. कॉफ़ी विद करण 9 के लेटेस्ट एपिसोड के दौरान, करण जौहर ने वरुण धवन से दोनों परफॉर्मेंस में से अपनी पसंदीदा फ़िल्म चुनने के लिए कहा, और एक्टर ने तुरंत अपनी पसंद बताई. उन्होंने कहा, “मैं निश्चित रूप से धुरंधर में रणवीर को चुनूंगा.”

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खुद की भी कर डाली बुराई

वरुण ने यह भी माना कि रणबीर और रणवीर की तुलना में अपने बॉक्स-ऑफ़िस रिकॉर्ड के बारे में पहले की गई बातों ने उनकी सफलता को खराब कर दिया होगा. एक्टर ने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि बॉक्स-ऑफ़िस नंबरों के बारे में शेखी बघारने के बजाय, उन्हें अपने काम की क्वालिटी को खुद बोलने देना चाहिए. उन्होंने कहा, “सिर्फ़ अपने काम के बारे में ही दिखावा करना चाहिए. मुझे लगता है कि कई साल पहले मैं यहाँ आया था और इस बारे में दिखावा कर रहा था कि मेरे कितने हिट्स हैं और कहीं न कहीं यह मेरे लिए बुरा था.”