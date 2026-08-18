Vaaroon Song: स्वीटी के प्यार में दीवाने हुए गुड्डू भैया, बबलू-गोलू ने खींचा ध्यान; मिर्जापुर फिल्म का ‘वारूं’ गाना रिलीज

पंकज त्रिपाठी और रवि किशन अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ को लेकर जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. क्योंकि इस पर आधारित सीरीज ने लोगों को खूब आकर्षित किया था. अब इस पर बन रही फिल्म के लिए भी लोग काफी उत्साहित दिख रहे हैं. आज 18 अगस्त को मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना ‘वारूं फॉरएवर’ रिलीज कर दिया है. गाने में गुड्डू भैया और स्वीटी की कमेस्ट्री को लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

क्या है गाने में?

‘वारूं फॉरएवर’ सॉन्ग करीब 4 मिनट 12 सेकंड लंबा है. इस गाने में गोलू गुप्ता (श्वेता त्रिपाठी) बबलू (जीतेंद्र), गुड्डू भैया (अली फजल), स्वीटी (श्रिया पिलगांकर) और मुन्ना भैया (दिव्येंदु) की प्रेम कहानियों की झलक देखने को मिलती है. गाने में अलग-अलग कपल्स के बीच की शानदार केमिस्ट्री और इमोशनल बॉन्डिंग नजर आती है. रिलीज के बाद यह गाना फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

श्रेया घोषाल ने दी है आवाज

इस गाने को श्रेया घोषाल ने आवाज दी है और मेल वॉयस रोमी की है. आपको बता दें कि इस गाने का ओरिजिनल वर्जन साल 2020 में आया था, जिसके बाद यह ऑल टाइम फेवरेट बन गया था. एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने इसे नया म्यूजिकल टच दिया है. इस गाने को गिन्निया दीवान ने लिखा है और इसे आनंद भास्कर ने कंपोज किया है.

फिल्म के बारे में

मिर्ज़ापुर मूवी में, रवि बब्बन बबुआ नाम के विलेन का रोल करने वाले हैं. उनके साथ, एक्टर जितेंद्र कुमार भी दिव्येंदु, अली फज़ल, श्वेता त्रिपाठी और पंकज त्रिपाठी के साथ मुख्य कलाकारों में शामिल होंगे. गुरमीत सिंह द्वारा डायरेक्टेड और एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेज़न MGM स्टूडियोज़ द्वारा प्रोड्यूस की गई, मिर्ज़ापुर: द मूवी 6 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी.

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