War 2 का हिस्सा न होने पर Vaani Kapoor ने कहीं बड़ी बात! कहां मे खुश हूं…, Tiger Shroff सीक्वल में होते, तो मैं भी..

Vaani Kapoor Reacts On Not Being A Part Of War 2: फिल्म वार में वाणी कपूर ने काम किया है, जिसके बाद फिल्म में उनकी अदाकारी को काफी पसंद किया गया हैं। वहीं अब फिल्म “वॉर 2” में वाणी का ना होना लोगों को काफी खल रहा है। अब वाणी ने भी एक इंटरव्यू में फिल्म वॉर 2 का हिस्सा नहीं बनने पर रिएक्ट किया है।